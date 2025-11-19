拓展美國市場 第3店再插旗鳳凰城

（中央社記者江明晏台北19日電）大魯閣今天發布訊息宣布，在美國的第3家棒壘球打擊中心18日於亞利桑那州鳳凰城錢德勒（Chandler）開幕，拓展美國市場布局，預計明年會在美國再展3到4家店。

大魯閣說明，這是繼今年3月在德州休士頓-凱帝（Katy）、7月於亞利桑那州鳳凰城梅薩（Mesa）展店後，大魯閣進一步深化美國市場布局，落腳大鳳凰城區成長最快的城市之一錢德勒市展店，該店採24小時全年無休營運模式，開幕典禮由錢德勒副市長Christine Ellis剪綵。

大魯閣表示，深耕棒壘球運動超過20年，是亞洲最大連鎖棒壘球打擊場品牌，錢德勒店是品牌在美國持續拓展的重要一步，店內導入新一代科技強化打擊系統（tech-enhanced batting cages），看好錢德勒市擁有大量高科技人才、年輕家庭與強勁的休閒消費能力。

對未來展店計畫，大魯閣坦言，由於美國展店挑戰多，展店進度確實比預估放緩，但明年仍預計會再展3到4店，鎖定加州洛杉磯、德州、亞利桑那州等城市。（編輯：張若瑤）1141119