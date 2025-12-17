拓展視野 陽明海運文化基金會邀基隆兒少參觀展覽

陽明海運文化基金會昨今（十七）日邀請基隆市小衛星課後照顧據點的孩童前往該會所屬陽明海洋文化藝術館，參觀「乘船而來─封存、遞送與那些未曾中斷的美好」展覽。孩子們在導覽老師帶領下，認識故宮文物一九四八至一九四九年渡海來台於基隆港上岸的歷史，也理解基隆如何以港口迎接世界，更在看展過程更加親近自己的生活城市。

陽明海運文化基金會說明，基隆是一座與海共生的城市，日日潮汐帶來風、帶來船，也帶來無數新開始。

基金會期盼透過每一次孩子的參訪與文化體驗，傳遞溫暖與陪伴，讓孩子在自己生活的城市裡，看見並認識港都獨有的文化底蘊，感受海港孕育出的勇氣、韌性與無限可能。基金會也準備爆米花，作為送給每位孩子的小小驚喜與祝福，為冬日增添一份甜與暖，讓孩子感受社會的關懷與支持。

基隆兒童及少年事務處處長吳雨潔表示，這次與基金會合作的活動，讓小衛星的孩子們有機會走進文化館，接觸歷史，拓展視野，也體驗到城市提供的多元資源。透過這樣的陪伴與教育安排，孩子不僅能學習知識，也能感受到被看見與被支持的溫暖。

基金會誠摯感謝基隆兒少處的協助，讓公益資源能傳遞到需要的孩子手中。陽明海運文化基金會未來將持續陪伴基隆，以更多元及貼近孩子需求的教育方式推動海洋永續教育與在地關懷，讓善意持續在城市港口流動、累積與發生。