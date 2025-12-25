拓展醫療公益 長庚陪伴自立少年翻轉人生

當多數孩童仍在家庭庇蔭下探索未來，有一群少年卻必須提早面對生活現實，在升學、就業與生存壓力中獨自前行。長庚醫療財團法人推動「兒少保護公益計畫」多年，近年更延伸至「自立少年關懷」，以屆齡離開安置機構自立的「自立少年」為對象，提供補助並定期訪視關懷，成為他們在人生轉彎處最穩定的後盾。

長庚醫院指出，許多自立少年因為家庭、環境等各種因素而被安置，安置結束後即要開始面對就學、就業壓力，過程中常礙於經濟壓力不得不在18～19歲之間中斷學業，投入職場，卻又因學歷限制，導致謀職的選擇更加受限。為協助這群孩子穩定就學、建立自立能力，長庚提供就學學費、生活費與租屋補助，並由社工定期訪視與關懷，陪伴他們走過最艱難的階段。

廣告 廣告

例如其中一位自立少年小義，父不詳、母行蹤不明，自幼被社會局安置，結束安置後開始半工半讀，並在社會局的輔導下嘗試獨自租屋生活，初期曾一度因經濟壓力萌生輟學念頭。長庚醫院自小義高二開始提供關懷資源，協助他完成高職學業，並順利考取科技大學，目前已穩定就讀二年級。除了經濟支持，社工也持續關懷訪視，和他討論生涯規劃及提供自立生活建議。小義目前已取得二張丙級證照及一張乙級證照，為未來鋪路，朝自己規劃的目標穩健前行。

另一位自立少年小琪，童年同樣充滿考驗，年幼時父因病離世，就學時又遭母施暴，經社會局轉介寄養安置。高中畢業後她選擇繼續升學，目前就讀大學護理系三年級。長庚醫院自小琪大一時開始提供關懷協助，減輕她對學費與生活費的焦慮，讓她得以安心投入學業，逐漸融入校園生活。面對護理專業，小琪曾感到徬徨和壓力，長庚醫院具護理背景的「退休員工關懷員」分享自身經驗，並給予陪伴和鼓勵，讓小琪逐步建立信心，堅定走在專業養成的道路上，對未來更有自信。

長庚醫院表示，截至目前已累積服務79位自立少年，多數都有家庭暴力或兒童虐待背景。這群自立少年同時承受學業與生活的龐大壓力，仍展現高度韌性，不輕言向命運低頭，統計顯示接受長庚支持的自立少年中，持續就學與順利畢業的比例超過八成，成果令人欣慰，也更加堅定長庚持續投入自立少年公益的決心。

長庚決策委員會程文俊主任委員表示，長庚醫療財團法人以「醫療」、「保健」及「關懷」三大主軸推動社會公益，2018年更成立「長庚醫療公益發展委員會」，廣邀社會賢達參與。多年來公益服務項目多元創新，成果廣受好評，平均每年投入近七億元經費，規模與成果足為表率。

目前長庚持續推動多項代表性公益專案，包括：守護體壇選手的「運動醫學計畫」、建構兒少安全網的「兒少保護計畫」、守護兒少成長的「基隆兒童健康關懷計畫」和「嘉義兒童健康關懷計畫」、守護離島兒童視力的「馬祖遠視儲備計畫」、照顧偏鄉居民健康的「雲林社區健康照護計畫」，以及鼓勵員工參與的「員工參與醫療公益計畫」，讓公益能量深入不同族群與角落。

其中推動逾11年的長庚運動醫學公益計畫，近年因政府及社會對運動防護重視程度提升，各項資源湧入，長庚因此調整服務方向，將資源聚焦在基層校園選手，從運動醫學、防護、營養、禁藥等觀念向下扎根，並於2025年推出＜拔河運動防護手冊＞，免費提供基層教練與選手閱讀。累計至今，長庚運動醫學公益計畫已照護58支學校隊伍，守護1.3萬人次運動員，涵蓋36項運動，投入近3.5億元，並多次榮獲國家體育推手獎肯定，為全國唯一獲得國家體育推手獎之醫療機構。

在即將邁入創院50周年前夕，長庚醫療財團法人除持續精進醫療本業，也積極實踐環境永續，推動節能減碳與綠色建築，並秉持創辦人王永慶先生「不以營利為目的，促進社會公益福利」的理念，持續以醫者仁心回饋社會，陪伴更多需要支持的生命，成為翻轉人生的穩定力量。2026年長庚將繼續推動及拓展各式醫療公益相關服務，讓社會更加美好。