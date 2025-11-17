拓展AI金融國際商機 高雄隊參展 「新加坡金融科技嘉年華」

〔記者王榮祥／高雄報導〕為推升高雄金融科技創新挺進國際市場，高市經發局率領民間企業，參與「新加坡金融科技節(SFF)」，為高雄持續茁壯的AI金融服務找尋國際商機。

經發局說明，這次出席廠商包括凱特納科技、喬睿科技、環球睿視、優利佳金融科技、永訊智庫五家進駐園區團隊，而本屆SFF吸引來自134國家與地區、逾65000名金融科技專業人士齊聚。

經發局長廖泰翔表示，高雄金融科技創新園區今年初成立，以「綠色金融科技」為主軸，結合高雄在數位與淨零雙軸轉型的城市基礎，打造金融創新應用的理想發展場域。

廣告 廣告

廖泰翔指出，5家團隊展現AI在金融永續領域多元應用，包括交易風險防護系統、影音辨識稽核、數據與合規整合平台、支援多國框架的ESG與碳盤查系統，及數位資產金庫與資安管理等；3天展期中，團隊與超過256組國際金融機構及投資人交流，並完成72場媒合，掌握國際最新趨勢並拓展合作機會，強化高雄金融科技創新能量。

此外，園區實證企業中國信託銀行與進駐廠商豪穎科技(Evercomm)於SFF展出的AI金融科技創新，獲新加坡金融管理局(MAS)選為年度示範案例，成為高雄創新躍上國際舞台的重要里程碑。

經發局表示，透過SFF國際舞台，不僅深化與全球金融科技生態的連結，也有效提升城市品牌及金融科技創新園區的國際能見度。

【看原文連結】

更多自由時報報導

溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂

台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場

「16人點5份披薩」被義國店家公審 同團部落客揭真相：店家有同意

彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載

