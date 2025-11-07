「拓晞味」甜到爆 王君豪霸氣告白成晞：只能給我聞！

王君豪（左）霸氣告白成晞（右）。（圖／Ease香氛提供）





BL劇《秘密關係》王君豪、成晞「拓晞CP」合體擔任香氛一日店長，2日現身新光三越台中中港店與粉絲近距離互動，超過300名粉絲擠爆現場，兩人從戲裡甜到戲外，散發的魅力與香氣同步爆棚。

王君豪（左）與成晞（右）擔任香氛品牌一日店長。（圖／Ease香氛提供）

王君豪透露自己沒有特別收藏香水，但家裡約有七八瓶香水會輪著使用，「偏愛乾淨又帶茶香的木質調香氣，不太張揚但讓人放鬆。」他形容成晞是「溫暖又有力量的木質調」，聞到就安心。

如果要送香水，王君豪笑說：「我可能會挑只有我會喜歡的味道，只能給我聞！」他也分享香水對他來說是一份很私密的禮物，「除非是另一半，不然不太會送人。」不過他曾收過朋友送的香水，「到現在還收藏在櫃子裡。」至於粉絲關心的「拓晞味」，他笑回：「應該要那種甜到爆的吧！」

王君豪與粉絲互動超貼心。（圖／Ease香氛提供）

成晞則表示，自己平時有三、四瓶香水，味道從木質、海洋到柚香不等，「噴香水就像開關，一噴就切換成舞台模式。」他笑說王君豪應該是淡淡的木質香，溫柔又讓人想靠近。成晞也提到：「送香水就像在說我懂你的氣味，很浪漫。」若能為《秘密關係》設計聯名香氣，他認為「前調甜、中調苦、後調留戀的味道」最能代表兩人之間的關係，也像兩人合作以來的默契與成長。

拓晞CP現場互動甜度滿分，粉絲尖叫不斷。王君豪笑說：「我們兩個都會照顧對方，我比較瘋，他外冷內暖。」成晞也回應：「看場合環境，有時他主動、有時我。」即使分隔兩地，兩人仍保持聯繫，「常常就變成彼此療癒。」王君豪也感謝粉絲：「大家的支持是我們最大的動力，希望能用作品回報大家的喜歡。」現場更加碼預告，《秘密關係》將於今年12月26日在日本以電影版形式前進大銀幕，請粉絲拭目以待。



