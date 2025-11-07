拓晞CP甜互動引尖叫！王君豪霸氣告白成晞：只能給我聞

王君豪（左）與成晞一同擔任一日店長，現場互動甜蜜。 （Ease香氛提供）

王君豪、成晞在高人氣BL劇《秘密關係》組成「拓晞CP」，合體擔任EASE香氛一日店長，現身新光三越台中中港店與粉絲近距離互動，超過300名粉絲擠爆現場。拓晞CP現場互動甜度滿分，王君豪笑說：「我們兩個都會照顧對方，我比較瘋，他外冷內暖。」成晞也回應：「看場合環境，有時他主動、有時我。」即使分隔兩地，兩人仍保持聯繫，「常常就變成彼此療癒。」

王君豪透露自己沒有特別收藏香水，但家裡約有7、8瓶香水會輪著使用，「偏愛乾淨又帶茶香的木質調香氣，不太張揚但讓人放鬆。」他形容成晞是「溫暖又有力量的木質調」，聞到就安心；如果要送香水，他笑說：「我可能會挑只有我會喜歡的味道，只能給我聞！」他也分享香水對他來說是一份很私密的禮物，「除非是另一半，不然不太會送人。」

「拓晞味」甜到爆！王君豪（左）霸氣告白成晞：「只能給我聞。」 （Ease香氛提供）

談到上台習慣，他上台或拍戲前都會噴香水讓自己冷靜。至於粉絲關心的「拓晞味」，他笑回：「應該要那種甜到爆的吧！」若能為《秘密關係》設計聯名香氣，他會選「焦糖爆米花或曬乾衣服的味道」，乾淨又舒服。

成晞則表示，自己平時有3、4瓶香水，味道從木質、海洋到柚香不等，「噴香水就像開關，一噴就切換成舞台模式。」他笑說王君豪應該是淡淡的木質香，溫柔又讓人想靠近，成晞也提到：「送香水就像在說我懂你的氣味，很浪漫。」若能為《秘密關係》設計聯名香氣，他認為「前調甜、中調苦、後調留戀的味道」最能代表兩人之間的關係，也像兩人合作以來的默契與成長。

拓晞CP與粉絲互動，《秘密關係》12月前進日本大銀幕 （Ease香氛提供）

他平常最放鬆的時刻是「音樂和香氣一起開著」，那是他重啟能量的時間。談到未來合作夢想，他說：「希望有一天能和權志龍合作，做一款會唱歌的藝術香水。」並預告：「跨年應該還是在舞台上迎接新的一年，希望用新的作品繼續陪大家。」《秘密關係》將於12月26日在日本以電影版形式前進大銀幕。

