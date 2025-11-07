「拓晞CP」王君豪、成晞合體寵粉 預告前進日本大銀幕

王君豪（左）霸氣告白成晞（右）「只能給我聞」。（圖／Ease香氛提供）

BL劇《秘密關係》拓晞CP再合體，王君豪、成晞日前一同擔任EASE香氛一日店長，超過300名粉絲擠爆現場。王君豪、成晞一登場就被粉絲簇擁包圍，互動自然又俏皮，粉絲笑喊：「拓晞又甜又香！」現場更加碼預告，《秘密關係》將於今年12月26日在日本以電影版形式前進大銀幕，請粉絲拭目以待。

王君豪透露自己沒有特別收藏香水，但家裡約有七八瓶香水會輪著使用，「偏愛乾淨又帶茶香的木質調香氣，不太張揚但讓人放鬆。」他形容成晞是「溫暖又有力量的木質調」，聞到就安心；如果要送香水，他笑說：「我可能會挑只有我會喜歡的味道，只能給我聞！」若能為《秘密關係》設計聯名香氣，他會選「焦糖爆米花或曬乾衣服的味道」，乾淨又舒服。

成晞則表示，自己平時有三、四瓶香水，味道從木質、海洋到柚香不等，「噴香水就像開關，一噴就切換成舞台模式。」他笑說：「他應該是淡淡的木質香，溫柔又讓人想靠近。」成晞也提到：「送香水就像在說我懂你的氣味，很浪漫。」若能為《秘密關係》設計聯名香氣，他認為「前調甜、中調苦、後調留戀的味道」最能代表兩人之間的關係，也像兩人合作以來的默契與成長。

拓晞CP現場互動甜度滿分，粉絲尖叫不斷。王君豪笑說：「我們兩個都會照顧對方，我比較瘋，他外冷內暖。」成晞也回應：「看場合環境，有時他主動、有時我。」即使分隔兩地，兩人仍保持聯繫，「常常就變成彼此療癒。」成晞感性表示：「謝謝你們讓我們的故事多了一份甜甜的香氣，也讓我們的每一步都更有意義。」王君豪則補充：「感謝大家從戲劇到活動一路支持，每則留言我都有看，也都記在心裡。大家的支持是我們最大的動力，希望能用作品回報大家的喜歡。」他也許願未來能與派偉俊合作新音樂，「真的很喜歡他的音樂風格，也希望能一起玩出不同火花。」

