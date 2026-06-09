拓銷韓國市場！市府率團參與首爾食品展

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南市農業局副局長吳威達（第一排右四）、農產行銷科長馮秋蓉（第一排右三）帶領台南優質農、食品業者組台南隊，前進首爾，參加「２０２６韓國首爾國際食品展」。（農業局提供）

記者陳佳伶／新營報導

持續拓展韓國及亞洲市場商機，市府農業局率八家優質農產食品業者，參加「２０２６韓國首爾國際食品展」，九日在韓國KINTEX國際展覽中心台南館，向來自世界各地買主、通路商、民眾介紹台南優質農漁產品與特色食品，展現產業創新實力。

農業局表示，韓國首爾國際食品展為亞洲重要食品專業展覽之一，每年吸引全球各國食品業者、採購商及通路業者參與。

今年台南館打品牌形象，展現台南農業創新能量及多元產品特色，希望藉國際展會平台拓展海外商機，也深化與韓國市場交流，提升台南農產品國際競爭力。

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農業局副局長吳威達表示，近年韓國已成台南重要外銷市場之一，鳳梨、芒果等水果深受韓國消費者喜愛，市府持續透過國際展覽、海外通路、市場推廣活動協助業者拓展商機。

吳威達（右二）表示，韓國已成台南重要外銷市場之一，市府持續透過國際展覽、海外通路、市場推廣活動協助業者拓展商機。（農業局提供）

這次邀集泰吉軒實業、綠園牧場、福汎企業、台灣鹿茸生物科技、和旌生物科技、新鳳鳴茶業、冠南生物科技及綠品國際等八家業者共同參展；展出產品豐富多元，包括爆爆珠、即食珍珠、天然果汁、冷凍水果、特色茶飲、抹醬產品、保健食品、鹿茸益生菌及各式農產加工食品等，都受到歡迎。

展覽期間每日安排產品展演及試吃推廣活動，透過現場體驗與產品介紹，提高台南館人氣及產品曝光度，進一步促進商務交流與合作洽談，由於市府主動媒合當地通路與買家，比單打獨鬥更能掌握國際市場趨勢與消費需求，增加獲取海外通路與訂單的機會。

農業局長李芳林強調，台南上半年的海外行銷成績已超過去年一整年，未來將持續帶領台南優質業者參與國際展會及海外行銷，讓更多消費者看見台南，提升台南農產品品牌價值與國際能見度，開創更多外銷商機。