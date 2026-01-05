拔得好彩頭！2026芬響農食千人拔蘿蔔熱鬧登場

拔得好彩頭！「2026芬響農食千人拔蘿蔔」熱鬧登場，吸引5千多人歡喜參與。（圖：李河錫攝）

彰化芬園鄉農會為推展「從產地到餐桌真誠饗宴」的食農教育，特別舉辦「2026芬響農食典～白寶玉出土記」，開放「寶藏寺」旁約3公頃農地、共5萬多根蘿蔔免費讓民眾前往拔個「好彩頭」！吸引上千民眾前往參與，場面是熱鬧滾滾！

彰化是農業大縣，在二期稻作收成後的冬季裡作期間，芬園鄉農會為推展「食農教育」，振興三級古蹟「寶藏寺」等旅遊景點觀光產業，以及促銷農特產品，特別盛大舉辦「2026芬響農食典～白寶玉出土記」，也就是親子「拔蘿蔔」活動；與會的縣長王惠美，感謝芬園鄉農會團隊的用心，已連續6年舉辦的「白寶玉」拔蘿蔔，一年比一年熱鬧，在新年一開始，就讓民眾親手拔得「好彩頭」，希望能帶來一整年的好運勢，也讓大家體驗農友們從耕作、生產到餐桌的辛勞，學會惜福愛物。

廣告 廣告

彰化芬園鄉農會歡樂舉辦「2026芬響農食千人拔蘿蔔」，推展食農教育，吸引5千多人參與，場面熱鬧滾滾。（圖：李河錫攝）

芬園鄉農會總幹事黃翊愷則表示，感謝鄉親們多年來的支持，讓開放「寶藏寺」旁約3公頃的農地，一下子就湧入5千多名鄉親，扶老攜幼前來體驗拔蘿蔔的樂趣，讓5萬多根蘿蔔幾乎在1個小時內就被收成一空，現場所舉辦的小農市集也湧現採購人潮，希望大家都能開心參與、買得盡興，前來「寶藏寺」祈福求平安，帶著愉快的心情滿載而歸。

縣府農業處長郭至善也指出，芬園鄉農會與農民合作無間，讓「拔蘿蔔」活動越辦越盛大，並且和「寶藏寺」相合作，安排農民市集、舉辦「食農教育」遊戲體驗、親子闖關及創意DIY等活動，讓大小朋友們在互動中學習農業知識，引領遊客深入體驗農村風貌與在地魅力；也誠摯邀請全國民眾相約前來彰化參與「2026春遊彰化賞花海」系列活動，漫遊美麗田野、感受繽紛花景，用鏡頭捕捉最美好的新春回憶。（李河錫報導）