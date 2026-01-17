拔得新年好彩頭 竹山親子拔蘿蔔體驗寓教於樂

竹山鎮親子拔蘿蔔體驗活動，增進親子情感。(圖：竹山鎮公所提供)

為推廣在地農特產品並普及食農教育精神，南投縣竹山鎮公所於柯子坑社區活動中心辦理「親子拔蘿蔔體驗活動」，活動分為一十七日及二月七日兩梯次辦理，每梯次計約二百人。吸引來自全國各地家庭踴躍參與，透過實地體驗的方式，將食農教育理念落實於生活之中。

活動整合在地社區與農業資源，安排民眾實際走入蘿蔔田，由農友親自解說蘿蔔的栽種方式、生長歷程與採收時機，讓參與者從土地出發，認識農作物的來源與農民的勞動付出，加深對農業與環境永續的理解。

透過親子攜手下田採蘿蔔，不僅增進家庭互動，也讓孩子透過勞動學習珍惜食物、尊重自然。採收體驗後並安排「白玉手作」DIY課程，結合當季蘿蔔製作簡易料理並於現場品嘗，讓食農教育不只停留在體驗，更延伸至飲食實踐。

竹山鎮長陳東睦表示，推動食農教育的關鍵在於「做中學、學中做」，透過親子共同參與農事體驗，除了增進親子情感，也讓孩子理解食物得來不易。竹山鎮農業資源豐富，未來將持續結合在地農特產規劃多元的體驗活動，打造具教育性的農業推廣模式。