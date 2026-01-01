拔得頭籌！新年4生肖好運旺 財富滿豐收

2026新的一年到來，有4生肖將於未來一個月內迎來好運。（示意圖／Pixabay）





2026新的一年到來，《搜狐網》命理專欄點名「拔得頭籌」4生肖，將於未來一個月內迎來好運，事業有成、財富滿豐收。

新年好運4生肖

生肖蛇

屬蛇的人以其精明、能幹而著稱，未來一個月善於掌握商機，懂得如何將有限的資源發揮最大的效用，加上他們的貴人緣極佳，在財運上也是相當順利，錢財源源不斷。

生肖龍

屬龍的人沉穩卻有力，未來一個月事事顯得順遂明亮，工作上的阻力消散、目標越來越近，也常有貴人悄然相助，一句提點、一次援手都讓前路更加清晰，能在適當的時機迎來合適的機緣。

生肖鼠

屬鼠的人機智靈活，具備敏銳的商業頭腦和人際交往能力，未來一個月將得到貴人相助，事業上迎來飛躍，財富滾滾而來，努力終於開花結果，不僅事業有成，還能享受到物質與精神上的雙重滿足。

生肖虎

屬虎的人以智慧和決斷力著稱，未來一個月將有貴人相助，事業發展如日中天，無論是職場晉升或創業成功，都將是水到渠成之事，財運也將隨之上漲，投資可望獲得豐厚回報。

