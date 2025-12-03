拔插頭不一定省電 專家點名7家電別亂拔：恐花更多錢

許多人在家電未使用時拔掉插頭，希望節省電費，但美國家電專家提醒，拔插頭節電方法，不適用所有電器，反而可能造成零件磨損、壽命縮短，甚至引發過熱或火災，他特別點名7類家電不要亂拔插頭，包括冰箱、洗衣機、烘衣機、洗碗機、微波爐、Wi-Fi機、高功率的烤箱或電磁爐，若想安全節電，他建議改用具開關的延長線一鍵切電，比直接拔插頭更有效也更安全。

據綜合外媒報導，家電專家提姆（Tim Hodnicki）表示，許多人認為將家電插頭拔除，可有效節省電費，但並非所有電器都適合，特別是家中常見的7種家電要特別注意，包括冰箱、洗衣機、烘衣機、洗碗機、微波爐、Wi-Fi機，或是高功率的烤箱或電磁爐。

提姆說，這些家電需要維持穩定供電才能正常運作，若頻繁斷電，容易使內部控制系統重置、降低設備壽命，甚至讓壓縮機或加熱元件承受額外負擔，導致更高耗電量，且部分家電待機時耗費的電力不算高，為了節省極少的電費而反覆拔插頭，反而可能引發接觸不良、火花與安全疑慮，得不償失。

此外，提姆以微波爐為例說，待機時耗電極低，頻繁斷電也只是被迫重設時鐘，沒有真正節能效果；網路設備如Wi-Fi機屬於24小時設計運作，頻繁插拔容易讓變壓器受損，還會造成訊號不穩。

至於烤箱、電磁爐或高電流設備，提姆直言，拔插頭反而可能讓插座金屬接點加速磨耗，提高過熱或走火風險，建議想安全又有效節電，可採用具開關的延長線，一鍵即可切斷電源，比直接拔插頭更安全。

