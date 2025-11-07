很多人都聽過一句話：「電器不用的時候記得拔插頭，這樣比較省電又安全。」

但你知道嗎？有些插頭拔掉的確能省電，可是有些電器卻不建議拔插頭，除了安全上考量，甚至會影響電器的使用年限。

根據經濟部能源署的測試，拔掉有「待機電力」的家電插頭，在長時間不使用時確實可以省電。因為根據工研院測試統計，待機電力約占家庭用電的7.4％。所謂「待機電力」，就是電器雖然關機，但因為插著電，它的電路板、顯示螢幕或遙控功能仍在待命中，這時候其實還在悄悄耗電。

廣告 廣告

而待機電力主要來源是那些關機後仍有小紅燈亮起、顯示時間或可用遙控器開關的家電，例如電視、微波爐、音響、電腦、螢幕、冷氣機等。​相對地，非待機電力家電產品使用後或關閉電器總開關，就算沒有拔掉插頭，也不會消耗電量。

大型家電別亂拔插頭，小心資料遺失、零件老化

美國電氣專家Tim Hodnicki接受媒體訪問時就指出，有些大型電器為了維持運作和資料紀錄，必須長期保持插電狀態，否則不但省不了電，還可能造成損壞或安全疑慮。而且，這些電器往往體積較大，以下這幾種電器，建議不要常常拔插頭：

1.洗衣機和烘衣機

這些屬於高功率電器，頻繁拔插頭會讓插頭和插座磨損。而且現在的智慧型洗衣機、烘衣機都有自動診斷功能，拔掉電源可能會讓系統記錄遺失。

2.冰箱

冰箱最忌諱斷電！一旦拔掉插頭斷電，冰箱內部的溫度會快速上升，食物容易變質、長細菌。重新插上電後，壓縮機要花更多電力降溫，不但費電，零件也容易加速老化。

3.洗碗機

新款洗碗機有電子面板與定時功能，拔插頭可能導致系統錯亂、時鐘重置或內建診斷資料消失。建議保持插電狀態，讓系統穩定運作。

這3種電器一斷電反而更耗能又傷機

4.Wi-Fi路由器或數據機

為了確保Wi-Fi連線流暢穩定，請勿拔掉路由器或數據機的電源。這些設備需要持續運行。頻繁地重啟會縮短其使用壽命，中斷服務，並造成電源轉換器不必要的耗損。

5.內崁式大烤箱或電磁爐

這些設備通常採用高功率插座，每次使用後都斷開電源並不實際，而且由於連接線的尺寸和電流，也可能造成安全隱患。這裡指的是內崁進廚房櫥櫃內的大型家電，如果插座有適當的保護裝置，或者電器配有安全性設置插頭或大電流插頭，建議將電器一直插著電源。

但便攜型的小烤箱或電磁爐這種電器，就應該在使用完後拔插頭比較安全。

6.儲水式或即熱式熱水器

這是家中另一台需要一直插著電源才能持續有效運作的大型電器。由於我們一天到晚都可能需要使用到熱水器，頻繁地拔掉電源既不方便也不實用。

經常拔掉電源插頭可能會導致水溫不穩定，並可能對加熱元件造成耗損。

能源署提醒動作錯釀危險！3招安全拔插頭又能省電

能源署提醒，針對有待機電力的電器，外出及長時間不使用時，可將上述電器開關切掉，或插頭拔掉，以有效節省電源與電費。 但拔插頭需考量下列正確方法：

拔插頭應正確使力，別直接拉扯電線 ！如使力點位置不當，造成電線內的銅線斷裂，反而容易使電線受損。

長時間沒插電的插座要封口 。例如冷氣在冬天不使用時拔除插頭，但因插頭或插座在空氣中附著灰塵後，屆時通電時易造成火花，影響用電安全。建議可用塑膠材質插座封口。

善用獨立開關延長線。若怕常拔插頭麻煩，可以用有獨立開關、具自動斷電保護的延長線（但延長線不建議用於高功率電器），外出時只要關掉開關，就能達到同樣省電效果。

真正省電的關鍵，是了解哪些會待機耗電、哪些需要長期通電。聰明用電、正確拔插，才是既安全又省錢的做法。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

工作壓力大，過敏又爆發？醫師：補充益生菌調整體質才是抗敏根本！ 世界最高齡健美先生、100歲還奪冠！他揭長壽祕訣：每天堅持這件事不會老





原文引自：拔插頭才省電？專家點名這6種家電千萬別亂拔！斷電更耗能還壞更快