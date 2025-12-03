拔插頭省電反釀災！專家警告7大家電別亂拔 恐引發火災危機

根據能源署與工研院統計數據顯示，台灣家庭約有7.4%的電力消耗來自於待機耗電，許多民眾因此養成拔除電器插頭的習慣，期望能夠節省電費支出。然而，美國電器專家Tim Hodnicki近日提出警告，並非所有電器都適合採用這種節電方式。

專家特別點名7類不應頻繁拔插頭的家電設備。首先是冰箱，這類設備最忌諱斷電，一旦停止運轉，內部溫度將快速升高，不僅導致食物變質，重新啟動時壓縮機為了降回低溫需要消耗更多電力，同時加速機件老化。

洗衣機與烘衣機具備電子控制與自動診斷功能，斷電後內建設定將會消失，頻繁拔插也會造成插座鬆動，增加損壞風險。洗碗機則依賴控制面板與時序系統運作，反覆拔電容易導致時間重置、記憶功能失效，而其待機耗電量極低，專家建議持續插電即可。

Wi-Fi路由器與數據機等網路設備需要維持穩定供電，頻繁重啟除了降低設備壽命，還會造成網路連線不穩定。內嵌式烤箱與電磁爐多為高電流專用插座，長期拔插會造成接點磨損，容易引發安全疑慮。

儲備式與即熱式熱水器每天使用，頻繁斷電會造成加熱元件負擔增加、溫度不穩定，反而更加耗能。至於微波爐，Hodnicki指出現代微波爐待機電力非常低，反覆拔插不但省不了多少電費，還會造成插頭磨損、影響效能。

專家解釋，插座內的金屬簧片若因過度使用而鬆動，將造成接觸不良，進而引發火花、發熱現象，累積後可能導致火災發生。為了省下極微小的電費卻造成安全風險，可說是得不償失。

針對安全節電方式，專家提出三項建議。第一，使用具開關的延長線，可一鍵切斷電源，避免頻繁拔插。第二，若要拔插頭，務必握著插頭本體，而非拉扯電線，避免內部銅線折斷造成短路。第三，長期停用設備要封口防塵，例如冷氣冬天不使用，可拔插頭並加裝防塵蓋，避免灰塵造成日後接電時產生火花。

專家強調，這些家電需要維持穩定供電才能正常運作，若頻繁斷電，容易使內部控制系統重置、降低設備壽命，甚至讓壓縮機或加熱元件承受額外負擔，導致更高耗電量。部分家電待機時耗費的電力並不高，為了節省極少的電費而反覆拔插頭，反而可能引發接觸不良、火花與安全疑慮。

