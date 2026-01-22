拔智齒90分鐘失敗！她怒告牙醫求償20萬 法院判決出爐

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

高雄一名王姓女子於前年4月前往某牙醫診所就診，欲拔除智齒，沒想到歷時約90分鐘仍未完成，且過程中造成她嘴角潰瘍、右上顎後牙區疼痛，她不滿提告索賠20萬元精神慰撫金。高雄地院簡易庭審理後認定，該名牙醫師已善盡醫療義務，治療過程並無過失，日前駁回王女的請求，全案仍可上訴。

一位民眾拔智齒歷時90分鐘未完成，術後不滿嘴角潰瘍，憤而提告牙醫師並求償20萬元精神慰撫金。（示意圖／Unsplash）

判決書指出，王女於前年4月前往左營區某牙醫診所看診時，阮姓牙醫師發現她的右上方智齒生長位置不佳，恐影響清潔並增加牙周病或鄰牙蛀牙風險，因此建議拔除智齒，王女也同意進行治療。同月16日晚間7時，由阮姓牙醫師進行智齒拔除手術。

判決書提到，王女不滿阮醫師歷時約90分鐘仍無法完成拔牙，導致她右上顎後牙區疼痛、嘴角潰瘍，隨後改至三民區另一間牙醫診所就診，僅花10秒鐘便完成拔牙，因此對第一間診所牙醫師提起民事訴訟，請求20萬元精神慰撫金。

高雄地方法院簡易庭審理後認定，阮姓牙醫師雖未能完成拔除智齒療程，但過程並未違反醫療常規，也不能僅因結果不如預期，便推論醫師有過失；法院並參考高醫鑑定報告，確認診療過程無不當情形，而王女後續在其他診所成功拔牙的病歷，也無法反證原診所醫師有過失，最終判決駁回其求償，全案仍可上訴。



