拔槍SOP！ 緊急事件警掏槍「槍口朝下」嚇阻 妨礙公務逮馮男

警方處理一起家庭糾紛時，當事人卻突然踩油門，警方拔槍進行嚇阻。（圖／TVBS）

警方處理一起家庭糾紛時，遭遇當事人駕車踩油門的緊急狀況，警方依照標準作業程序拔槍示警，槍口朝下進行嚇阻。雖然當事人家屬質疑警方執法過當，但根據警方密錄器還原的畫面，警方持槍警戒時槍口始終朝下，僅具威嚇作用。依據法規，警察在面對緊急情況時有權拔槍示警，要求對方配合。此事件最終以當事男子因妨害公務被逮捕收場，警方強調整個執法過程合乎規定。

警方處理一起家庭糾紛時，當事人卻突然踩油門，警方拔槍進行嚇阻。（圖／TVBS）

當事件發生前，男子就已在妻子家門口不斷按喇叭製造噪音。警方抵達現場時，發現該男子將車輛堵在入口處。員警上前敲了敲引擎蓋，男子卻突然踩下油門，情況危急。為避免可能發生的衝撞，員警立即拔出配槍警戒，但畫面清楚顯示，警方槍口始終保持朝下的姿勢。

廣告 廣告

當男子停好車並搖下車窗後，他開始對員警進行言語挑釁，質問警方為何擋在車道並拿出槍來。雖然男子不斷辱罵，員警仍未將槍口對準他。情況進一步惡化是因為男子妻子的祖母擔心孫女婿安危，上前拉扯警察，此時員警才採取行動，將男子拉出車外準備上銬。

警方從擋風玻璃無法完全判斷對方的行動意圖，警方提前做出拔槍警示是合理的防範措施。（圖／TVBS）

林園分局副分局長黃國峰表示，員警是依據法令並考量男子的過激情緒，為避免他駕車造成更大事端，才使用強制力將他帶下車，並依妨害公務罪名逮捕。

根據法律規定，警察執法遇到緊急威脅時，可以命令對方舉高雙手並持槍警戒。這些標準作業程序已經透過訓練成為警察的反射動作。此外，由於駕駛座在車內，警方從擋風玻璃無法完全判斷對方的行動意圖，為保障自身安全，警方提前做出拔槍警示是合理的防範措施。整個過程中，警方槍口只對準地面，並無執法過當情形，但在應對態度上仍有改進空間。

更多 TVBS 報導

疑擦撞沒報案 拒酒測又襲警 男遭過肩摔

警察出勤遇持槍男！警方噴辣椒水反制 實習員警獲寶貴一課

高雄翁渾身酒氣拒測！自稱警友嗆「把你調六龜」 挨罰18萬

半邊毀了！內湖公車爆胎撞停車格內帕拉梅拉 車主：心碎的一天

