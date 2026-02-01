拔河好手田嘉蓉挺進「年度運動員」10強 王淑麗助攻

總統賴清德(左)去年7躍為成都世運會代表團授旗，由拔河隊員田嘉蓉代表接受加菜金。(資料照，記者田裕華攝)

〔記者林南谷／台北報導〕霍諾德攀登台北101，讓台灣拉上世界舞台，今(1)日上午，東森新聞台氣象主播王淑麗高聲疾呼：「現在讓我們把台灣選手推上世界舞台吧！」

王淑麗透露上周主持台師大景美女中拔河隊感恩餐會，這群可愛的孩子讓她很佩服，「在堅毅不拔的努力，創下6連霸世界冠軍佳績」，更令她驚喜的是拔河好手田嘉蓉，挺進世界運動會「年度運動員」十強。

「這不只是她一個人的榮耀，更是台灣運動的高光時刻」，透過臉書發文，王淑麗透露現在就差每個人的一票，可以投到明天晚上8點，「拔河，是力量、是耐力、也是團結的象徵，希望我們把這份堅持與榮耀，一起拉到世界第一線。」

