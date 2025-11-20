拔河運動員健康手冊曝光 景美女中拔河隊最強後盾

景美女中拔河隊示範伸展操動作。(記者李叔霖攝)

「拔河運動員健康手冊」發表記者會20舉行，這是全台首本以「拔河運動」為主題的健康公益手冊，由林口長庚醫院復健部部主任陳智光擔任總編輯。陳智光指出，根據多年照護拔河選手資料，腰臀、腳踝、手腕及膝蓋是最常見傷害部位，多數源於缺乏正確防護與恢復觀念。因此，這本手冊具有四大亮點，提供最實用健康照護指南，成為守護選手的堅實後盾。

副院長蔡文鐘強調，「我們不只治療傷害，更希望傷害不要發生。」景美女中拔河隊教練郭昇分享運動醫學資源與運動防護扎根重要性，並特別致贈「世界運動會六連霸簽名紀念戰袍」給長庚醫療財團法人。記者會邀請世界運動會六連霸景美女中拔河隊出席，現場也請拔河隊選手示範伸展操動作。

陳智光進一步指出，「拔河運動員健康手冊」具備四大亮點，第一，運動防護，從傷後治療走向傷前預防。系統化整理常見傷害部位的成因、症狀及預防策略，導入「PEACE & LOVE」急性傷害處理原則，並且提供選手熱身、貼紮及分階段防護建議。

第二，運動營養，便利商店也能吃出比賽力，以60公斤選手為例設計每日營養比例、實用餐盤指南，並提出「超商替代菜單」，幫助學生及基層選手解決訓練和比賽日飲食難題。第三，運動禁藥，手冊提供用藥安全知識，讓選手不再誤踩禁線，比如解析常見感冒藥、止痛藥及保健食品成分風險，說明用藥判斷重點與治療用途豁免(TUE)申請，提升選手自我保護意識。

第四，運動心理，拔河比賽不只比力量，更比心的穩定。手冊將以「覺察–專注–接受」三階段提升心理韌性，引導選手應對自責、壓力及團隊情緒，讓賽場表現更穩定、更聚焦。「拔河運動員健康手冊」由長庚跨領域醫療團隊合作完成，內容涵蓋運動防護、運動營養、運動禁藥及運動心理四大面向。