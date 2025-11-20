拔河運動員健康手冊 專業後盾

長庚醫療財團法人長期贊助景美女中拔河隊，並編纂《拔河運動員健康手冊》，盼讓全台拔河隊都擁有專業的後盾。（王家瑜攝）

景美女中拔河隊成軍以來，已獲得世界女子組31面金牌，更創下世界運動會6連霸。傲人成績的背後，有一群堅強後盾。長庚醫療財團法人長期贊助景美女中拔河隊，陪伴選手征戰國內外，今年更編纂全台首本《拔河運動員健康手冊》，盼讓全台拔河隊都擁有專業的後盾。

長庚醫療財團法人自民國103年起贊助景美女中拔河隊，發現許多基層拔河隊在運動防護和健康照護上，仍仰賴經驗與自我摸索，缺乏系統化的專業指引，因此推出《拔河運動員健康手冊》。

廣告 廣告

「我們不只治療傷害，更希望傷害不要發生。」長庚運動醫學委員會主席、桃園長庚醫院副院長蔡文鐘表示，手冊內容從熱身、恢復、營養、用藥到心理，將醫療專業轉成運動現場能立即使用的語言與建議。

林口長庚紀念醫院復健部主任陳智光說明《拔河運動員健康手冊》的四大亮點：

一、運動防護：從傷後治療走向傷前預防。系統化整理常見傷害部位的成因、症狀與預防策略，導入「PEACE&LOVE」急性傷害處理原則，並提供熱身、貼紮及分階段防護建議。

二、運動營養：便利商店也能吃出比賽力。以60公斤選手為例設計每日營養比例、實用餐盤指南，並提出「超商替代菜單」，幫助學生及基層選手於訓練和比賽時解決飲食難題。

三、運動禁藥：用藥更安全，不再誤踩禁線。解析常見感冒藥、止痛藥與保健食品成分風險，說明用藥判斷重點與治療用途豁免（TUE）申請，提升選手自我保護意識。

四、運動心理：拔河不只比力量，更比心的穩定。以「覺察–專注–接受」三階段提升心理韌性，引導選手應對自責、壓力與團隊情緒，讓賽場表現更穩定、更聚焦。

長庚醫療財團法人將免費提供《拔河運動員健康手冊》給全國拔河隊、教練、學校及運動相關單位，並同步開放電子版下載，讓運動防護資源不再受限於地域與資源差距，讓每位選手都能獲得專業照護。