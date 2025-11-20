拔河選手怎麼吃最有利？長庚推「拔河運動公益專冊」

〔記者吳亮儀／台北報導〕長庚醫療財團法人今天(20日)發表《拔河運動員健康手冊》，正式推出全台首本以拔河運動為主題的健康公益專冊，手冊由長庚跨領域醫療團隊合作完成，內容涵蓋運動防護、運動營養、運動禁藥與運動心理四大面向，提供拔河選手與教練最實用的健康照護指南。

陳昱瑞名譽主委表示，長庚醫療財團法人自2014年起贊助景美女中拔河隊，長期陪伴選手征戰國內外，發現許多基層拔河隊在運動防護與健康照護上，仍仰賴經驗與自我摸索，缺乏系統化的專業指引，因此《拔河運動員健康手冊》就是回應基層最迫切的需求，讓每支拔河隊教練與選手有依循、有工具，也有最專業的後盾。

副院長蔡文鐘也指出，手冊從熱身、恢復、營養到用藥與心理，將醫療端的專業轉成運動現場能立即使用的語言與建議，讓防護真正走進訓練和比賽現場。長庚將免費提供《拔河運動員健康手冊》給全國拔河隊、教練、學校及運動相關單位，並同步開放電子版下載，讓運動防護資源不再受限於地域與資源差距，讓每位選手都能獲得專業照護。

手冊由長庚醫院復健科醫師、運動防護師、營養師、藥師、精神科醫師、教材設計師與社會工作師共同參與編撰，由林口長庚醫院復健部部主任陳智光醫師擔任總編輯。

陳智光醫師指出，根據長庚團隊多年照護拔河選手的資料，腰臀、腳踝、手腕及膝蓋是最常見的傷害部位，多數源於缺乏正確防護與恢復觀念。系統化整合防護與預防指引，才能讓選手狀況更穩定，運動生涯更長遠。

《拔河運動員健康手冊》內容包括運動防護，從傷後治療走向傷前預防。系統化整理常見傷害部位的成因、症狀與預防策略，導入「PEACE & LOVE」急性傷害處理原則，並提供熱身、貼紮及分階段防護建議。

第二是運動營養，便利商店也能吃出比賽力。以 60 公斤選手為例設計每日營養比例、實用餐盤指南，並提出「超商替代菜單」，幫助學生及基層選手於訓練和比賽日飲食難題。

第三是運動禁藥：用藥更安全，不再誤踩禁線。解析常見感冒藥、止痛藥與保健食品成分風險，說明用藥判斷重點與治療用途豁免(Therapeutic Use Exemptions，簡稱TUE)申請，提升選手自我保護意識。

第四是運動心理，拔河不只比力量，更比心的穩定。以「覺察–專注–接受」三階段提升心理韌性，引導選手應對自責、壓力與團隊情緒，讓賽場表現更穩定、更聚焦。

長庚醫院表示，未來將持續投入運動防護與公益行動，歡迎對於拔河運動有興趣的民眾下載手冊電子檔瀏覽。

