拔眉自傷少年中輟 中介班拉回

國中生「小光」每學期曠課上百節，即使到校也只是睡覺，且感到焦慮而狂拔眉毛甚至自傷，被同學投以異樣眼光，最終落得輟學。校方引介各種資源拉他一把，並輔導他國三願意進入中介班，小光漸漸願意與人互動，也不再是教室局外人，如今已順利到高職穩定就學。

青少年中輟原因複雜，沉迷手遊電玩、上課聽不懂、沒有朋友等，都可能導致中輟；台南市教育局統計，113學年度中輟生123人，目前共有6所國中設立中介班，永仁高中設有慈輝班以及近30所國中開設彈性課程與高關懷課程，盡可能接住每一個孩子，113學年度全市復學率達96.7％。

安南國中開辦中介班19年，除了不能偏廢的學科外，更聚焦在流行樂團、烘焙飲調、園藝治療與公益服務等多元課程，讓學生透過實作摸索，進而找到自信與歸屬感。輔導室主任江靜宜說，孩子的轉變雖慢，但只要有進步，就值得被肯定。

她舉「小光」為例，因跟不上學習，每次在教室都埋頭趴睡，最後乾脆愛來不來，寧願在家打電玩，面對各種追問也只會放空，更闡明「上學要幹嘛？至少在電玩世界，我是有用、被認同的人，不像現實很無力！」小光在校更會因焦慮而1根1根拔除眉毛，還曾多次在家服藥過量送醫，好幾次被通報輕生。

學校幫小光申請心理師從旁協助，傾聽他的感受，也找來防治中心關懷員關懷，國三進一步輔導他參與中介班彈性課程，接受小班制、「社區師傅」計畫實作課程以及志工服務等，小光開始能與同儕合作完成學習任務，也贏得老師讚許「你很棒」，甚至不再曠課。

江靜宜說，這些歷程讓小光「長出骨血與自我」，看見中輟生重返校園與人生道路，「只要改變一點點，都有價值」。全國各縣市自殺防治專線1925