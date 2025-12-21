拔萃文教集團總部品牌正式啟用 李麥克英文第六家直營校落腳高雄

由「李麥克英文」歷經兩年籌備與整合所發展的「拔萃文教集團」12月21日上午在位於高雄女中對面的總部正式對外發表品牌，同步舉行李麥克（MEC）英文第六家直營分校開幕儀式，多位高雄地區高國中校長及教育界貴賓到場祝賀，共同見證南台灣英語教學邁向品牌化與系統化的新里程碑。拔萃文教集團也在活動中宣示，明年起將啟動全台拓點計畫，擴大服務量能，讓更多學子能獲得更到位的英語學習資源。

↑圖說：「拔萃文教集團」品牌及李麥克英文第六家直營校同步開幕。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

廣告 廣告

憑藉深耕高雄二十年的英語教學經驗與長期累積的穩健口碑，集團持續在台灣語言教育市場中建立高度信任基礎，成為家長與學生心中具指標性的英語學習品牌。品牌執行長Amber表示，拔萃文教的成立源自對教育價值的堅定信念與對英文教學的長期投入，透過教學系統化與資源整合，未來將提供更完善的教學架構與多元服務，打造更具深度與廣度的學習環境。

↑圖說：品牌執行長Amber表示，未來將提供更完整的教學架構與多元服務，打造高品質的學習環境。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

拔萃文教集團總裁暨創辦人Michael Lee指出，品牌多年來與高雄各級學校建立深度互信關係，並獲得多所頂尖公立高中校長的肯定，是對團隊長期耕耘語言教育最實質的鼓勵。他強調，隨著拔萃文教總部正式啟用，集團將以更高標準精進教學內容與服務品質，並與教育界菁英夥伴攜手合作，培育真正具備國際競爭力的下一代。

↑圖說：拔萃文教集團總裁暨創辦人Michael Lee表示將以更高標準持續精進教學品質，培育具備國際競爭力的新世代人才。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

畢業於國立中山大學外交系及應用語言研究所的Michael Lee，將自身從小學習英文的歷程融入課程設計，教學內容緊扣生活、職場與國際真實情境，強調學生能「說得出口、聽得懂」。其教學形式涵蓋線上課程、影音教材、系統化講義及社群平台短影音教學，風格直接、節奏明快，以「用英文講人話」的特色在補教市場中建立鮮明定位。

自許為語言教育改革推廣者的Michael Lee，同時也是閃電記憶法專利權人與獨家六大文法教學系統開發者，至今已指導上百名學生通過中高級英檢、取得多益金色證書，並協助數千名學子錄取國內頂尖大學。他指出，英文不只是考試科目，而是一種能拓展視野、開啟人生多元可能的生活態度。

↑圖說：知名雙語主播Ethan劉傑中(右)舉辦講座，並與Michael Lee進行一場英文學習的深度對談。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

開幕當天除剪綵儀式外，也特別邀請知名雙語主播Ethan劉傑中舉辦講座，並與Michael Lee展開一場深度對談。Ethan曾任多家電視台新聞主播與TaiwanPlus雙語主播，並獲評選為台灣最受歡迎男主播。值得一提的是，兩人同為國立中山大學外文系校友，學生時期即展現出色語言實力，畢業後分別在補教界與新聞媒體領域發光發熱，成為活動中象徵語言教育多元發展的重要亮點。

更多品觀點報導

林岱樺冬至到鳳山天公廟參拜 為台灣祈平安

高雄麗尊啟動冬季主題企劃 推出限定專屬料理活動

