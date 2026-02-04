拔蘿蔔也要「拔詐」 警走入田野防詐宣導





為了深化市民的防詐意識，臺中市政府警察局烏日分局日前結合臺中市政府農業局與烏日區農會，在烏日區同興宮舉辦「漫步花田‧拔蘿蔔趣」冬季食農教育活動。烏日分局長謝博賢率領溪南派出所團隊前進田野，將防詐知識與交通安全觀念融入農村樂，守護民眾的財產安全。

活動現場人潮絡繹不絕，大批親子家庭在田間體驗採收樂趣。烏日分局在現場設攤，與民眾零距離互動，並宣示要將詐騙集團的犯罪像拔蘿蔔一樣「連根拔起」。

隨著農曆春節將至，民眾採買年貨需求大增，提醒民眾注意凡是看到「價格遠低於市價」、「網頁僅有一頁且資訊不明（一頁式廣告）」等特徵，務必提高警覺。詐騙集團常利用帥哥美女頭像進行「噓寒問暖」攻勢，一旦看見「保證獲利」、「穩賺不賠」或「低風險高報酬」等關鍵字，百分之百是詐騙陷阱。

除了防詐，警方也針對歲末年初頻繁的尾牙餐敘加強宣導交通安全，呼籲民眾落實「開車不喝酒、喝酒不開車」。若有飲酒需求，應利用指定駕駛、代駕服務或搭乘計程車，切勿心存僥倖。

烏日分局長謝博賢表示，透過這類寓教於樂的田野活動，能讓硬梆梆的法治觀念深化市民心中。警方將持續透過多元管道推動防詐與交通守護工作，致力營造安全、和諧的居住環境，讓所有市民都能安心歡度農曆新年。







