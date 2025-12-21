拔蘿蔔、學食農、談永續 斗南新光「好彩頭」六周年收成節登場

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗南鎮新光社區今（21）日舉辦「新光好彩頭六周年幸福收成節」，結合裡作白玉蘿蔔採收期，透過親子拔蘿蔔體驗與食農教育課程，吸引約350位居民、學童與家庭參與，在實際走進田間的過程中，認識農業生產、凝聚親子情感，也展現社區以土地為本、推動永續發展的行動力。

斗南鎮新光社區舉辦「新光好彩頭六周年幸福收成節」。(記者廖承恩翻攝)

新光社區長期以農業節慶作為社區營造主軸，延續秋冬農作特色，在水稻收割後進行裡作種植，善用農地資源。今年「好彩頭」活動邁入第六年，已成為在地具代表性的年度活動，不僅象徵好運與豐收，更見證社區多年來持續投入農業教育與公共參與的累積成果。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林是全國重要農業大縣，農民順應時序、活用土地的耕作方式，是世代傳承的智慧。新光社區以白玉蘿蔔為媒介，結合學校與家庭推動食農教育，讓孩子從產地認識食物來源，理解農業與生活的連結，進而培養尊重土地、珍惜資源的觀念，是落實永續發展的具體行動。

以白玉蘿蔔為媒介，結合學校與家庭推動食農教育，讓孩子從產地認識食物來源。(記者廖承恩翻攝)

活動內容豐富多元，除安排食農教育解說外，並規劃親子下田拔蘿蔔體驗、蘿蔔加工品製作教學及在地風味餐品嚐，讓參與者從「看見農作、親手體驗、品嚐成果」的完整過程中，深入感受農村生活節奏與家鄉文化內涵。

現場同時結合節慶時點進行社會福利政策與環境保護宣導，鼓勵民眾自備餐具、減少一次性用品使用，將減塑與節能減碳理念融入活動細節，讓永續不只是口號，而是落實在日常生活中的行動選擇。

活動結合食農解說、親子拔蘿蔔、加工教學與在風味品嚐。(記者廖承恩翻攝)

縣府指出，新光社區透過農業節慶成功串聯親子互動、校園教育與在地產業，不僅提升社區凝聚力，也為農村注入持續前行的動能。未來將持續支持各地社區發展具在地特色的食農教育與文化行動，讓更多人看見雲林農村的韌性、溫度與希望。