「拔蘿蔔、拔蘿蔔、嘿呦！嘿呦！拔蘿蔔」 大里夏田社區邀大家一起「拔菜頭 好彩頭」





臺中市大里區夏田里大蘿蔔成熟了！鞭炮聲響起，拔蘿蔔活動在黃國榮副市長的歌聲吆喝下開跑啦！1/4（星期日）夏田里民邀請您一起拔蘿蔔！夏田發展協會曾盛琪理事長（里長）率領全體會員及里民為邀請大家認識自己的家鄉，特別提前播種菜籽種出大蘿蔔，讓幼兒園、長照機構長輩、社區民眾闔家出動一起體驗拔蘿蔔的樂趣，並由會員教大家醃製好吃的醃蘿蔔、菜頭粿等美食，共同分享社區經營的成果。

活動開始前由社區舞蹈班及薩克斯風演奏精彩表演做為迎賓開場，歡迎大家到夏田一遊，等待加入民眾是綿延不絕將活動場地圍得滿滿看不到盡頭。

臺中市黃國榮副市長特別代表盧秀燕市長向夏田社區民眾拜早年，祝大家都能拔到大蘿蔔，在春節前夕預祝闔家平安春節快樂，活動中黃副市長更高唱兒歌-拔蘿蔔，與大家分享起兒時回憶，讓大家了解家鄉的美麗，更率領民政局吳世瑋局長、大里區鄭正忠區長和立委、議員等各民議代表共襄盛舉與大家同樂拔蘿蔔， 幼兒園的小朋友們多是三代同堂在家長陪同下努力認真的慶豐收，年紀較大的長輩們也在子孫陪同下動手拔蘿蔔，田裏滿滿的人潮與人人手中麻袋滿滿蘿蔔，讓大家都是笑開懷。

黃副市長表示非常感謝曾理事長社區團隊的精心規劃，讓食農教育真正落實在生活中，讓民眾在寒流來襲的假日共度美麗快樂時光，與家人、鄰里一起曬太陽、拔蘿蔔，夏田社區提供食農教育場域場地，由「親手做」的體驗教育給小朋友們一個美麗假期，認識農作物機會及社區親子溫馨活動，新的一年有個好彩頭，期許民眾全家踏青都能度過美好的假日。

