拔除高風險智齒 有精準、保守選擇

智齒拔除是常見的手術，但對於部分牙根與神經距離極近的患者來說，卻潛藏著風險。國立陽明交通大學附設醫院口腔顎面外科黃道中醫師表示，智齒位於下顎骨的後方，其牙根底下緊鄰著一條重要的「下顎齒槽神經」，這條神經負責下唇與下巴區域的感覺，若在傳統一次性拔牙過程中，不慎壓迫或牽扯到這條神經，可能造成下唇或下巴區域麻木、感覺變差或觸覺遲鈍，這些症狀可能持續數週到數月才恢復，極少數人甚至可能永久不會恢復。

陽明交大醫院口腔醫學部擁有一支陣容堅強的醫療團隊，在各次專科領域展現卓越的專業能力下，涵蓋了全面的口腔醫療服務，並全面導入與醫學中心同等級的先進醫療設備與專業技術，致力提供宜蘭地區民眾全程且高品質的口腔醫療照護，確保每一位患者都能在地的享受頂尖且安心的治療服務。

廣告 廣告

黃道中醫師指出，面對這類經牙科3D斷層影像CBCT確認的高風險智齒，陽明交大醫院現在提供一個更精準、更保守的選擇──「二階段智齒拔除」。黃醫師強調：「二階段拔牙並不是比較高級、比較快或比較舒服的方式，它最大的價值就是『大幅降低神經受傷的機率』。」這項策略的核心概念，是將原本一次完成的手術拆成兩個階段，以創造牙根與神經之間的緩衝距離。

具體來說，第一次手術僅移除露在骨頭外的「牙冠」部分，將牙根保留在原處，藉此減少器械在深部操作時可能切到神經的風險，並避免一次性拔除時的瞬間拉扯或壓迫，接下來進入等待期，數週至數月，醫師會利用微小的矯正牽引裝置，施加可控的牽引力，讓牙根緩慢、穩定地朝遠離下顎齒槽神經的方向移動，最後的第二次手術，則是在3D影像確認牙根已移動到與神經有「足夠安全距離」的位置後，再進行牙根移除，此時神經受傷的風險已大幅降低。

21歲的吳先生因智齒反覆發炎求診，經黃道中醫師檢查後發現，他的右下智齒牙根末端是緊貼著下顎齒槽神經，王先生非常擔心術後會導致下巴麻木，影響工作與生活。黃醫師建議採取「二階段拔牙」策略，王先生術後恢復良好，完全沒有發生任何下唇或下巴麻木的症狀。王先生表示，雖然治療期較長，但能避免神經傷害的風險，讓他感到非常安心，黃醫師強調，是否需要二階段拔牙，關鍵並非智齒的角度或深度，而是牙根與神經的關係，適合神經受損風險高、曾拔牙後出現麻木、或希望降低單次手術破壞範圍的患者，由醫師與患者共同決定最適合的策略，找到「對這顆牙最安全的處理方式」。