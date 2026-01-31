拖也沒用！絕對能源負責人2次拒夜審 邱志豪與8被告全羈押禁見

主嫌邱志豪。（圖／翁靖祐攝）

絕對能源公司涉非法吸金，北檢去年起訴17人，主嫌邱志豪被求18年重刑。日前北檢指揮警調3度行動，搜索、拘提包含邱志豪在內的9名被告，並於訊後聲押禁見業務主管吳承峰、主嫌邱志豪秘書邱朝露、人事主管黃永瀚、工程師黃俊維、業務楊獻智、王宥維、徐翰揚、林宇泰8人獲准。主嫌邱志豪先前因為拒絕調查局夜間訊問及台北地院夜間審理，因此於今日（1月31）才被聲押禁見獲准。

檢方查出，絕對能源等3家公司，涉犯非法吸金與洗錢，於2023年5月設計絕對能源公司甲種、乙種特別股權協議，宣稱年利率高達25%、42%，且投資滿3年半便能原價買回，非法吸金高達2.7億餘元，被害人更是多達316人。

業務主管吳承峰。（圖／翁靖祐攝）

洗錢部分，在邱志豪的指示下，其員工將部分款項兌換為美金，並以借款名義轉匯至其在香港設立的公司以投資虛擬貨幣，再將虛擬貨幣賣出以後轉回美金後匯入絕對能源公司外幣帳戶。全案於去年的12月4日偵結，邱志豪等17名被告被檢方依照加重詐欺取財等罪起訴，邱更是被檢方求刑18年，先前邱志豪在起訴並移審至北院後裁定交保。不過，後續又有民眾向台灣高等檢察署告發，絕對能源集團涉犯另起非法吸金案。

人事主管黃永瀚。（圖／翁靖祐攝）

據了解，絕對集團涉嫌於2022至2024年間，發行EGT與TBT兩種虛擬貨幣，並創建Defi借貸平台APP，設計借貸智能合約後，透過說明會等方式，向投資客佯稱只要購買上述的虛擬貨幣後，便可用該平台放款，且享有單月3%至7%的利率，但實際上卻是吸金陷阱，讓將近千名受害者被騙，非法吸金逾50億元。

秘書邱朝露。（圖／翁靖祐攝）

台北地檢署日前指揮法務部調查局臺北市調查處、臺北市政府警察局大安分局執行第3波的行動，兵分9路搜索包含邱志豪在內的9名被告住所，並將9名被告拘提到案說明，於訊後聲押禁見業務主管吳承峰、主嫌邱志豪秘書邱朝露、人事主管黃永瀚、工程師黃俊維、業務楊獻智、王宥維、徐翰揚、林宇泰8人。

業務王宥維（右）、業務徐翰揚（中）、工程師黃俊維（左）。（圖／翁靖祐攝）

由於邱志豪先前先拒絕調查局夜間訊問，因此於1月30日下午才被移送至北檢複訊，於訊後遭到檢方聲押禁見後，邱志豪又再度拒絕台北地院夜間召開羈押庭，因此於今日才被聲押禁見獲准。

