拖吊場就在對面！斗六待轉格常誤停 最賺錢停車格？

有駕駛把待轉區誤當成停車格。（圖／東森新聞）





高雄鳳山鳳頂路跟過埤路口，出現兩個待轉區，讓騎士搞不清楚要停哪一個。而在雲林斗六則是有駕駛把待轉區誤當成停車格，由於對面就是拖吊場，駕駛一誤停馬上就被拖吊，網友就說，這是斗六最賺錢的待轉區。

白色轎車停在格子裡，卻被拖吊車拖走。仔細一看，這停車格旁邊有斑馬線，原來這是待轉區，不少駕駛都受害。

民眾vs.記者：「跟前面的停車格是很像啊，而且前面都停車格，突然有格子，我在這邊繞很久，有那個格子我就會停，（如果是你，你會停就對了），對，被人家講說是最賺錢的停車格也不為過。」

這地點就在雲林縣斗六市大學路三段，交通隊一早就派人在車格內補上「待轉區」三個字。由於這待轉區對面就是拖吊場，只要駕駛誤停，馬上被拖走。網友就笑說：「這是斗六最賺錢的待轉區」、「高業績待轉格，專打不長眼」、「待轉區表示：本業是待轉，拖吊是斜槓」、「走路過去牽車省了一筆計程車」。

斗六市公所工務課長林芳慶：「我們調查，這邊之前車格上面是有寫待轉區，最近因為管線單位施工，有重新刨鋪，他們可能沒有把待轉區寫回去，讓民眾誤會。」

鏡頭轉到高雄鳳山，過埤路跟鳳頂路口，路面有兩個待轉區，搞得騎士很困惑。

民眾：「到底要停前面還是停後面，前面的先看到，等你停好之後，已經來不及反應，原來待轉區是在後面。」

實際直擊，有騎士從鳳頂路騎來待轉區，有人停前面的待轉區，有騎士則停後面，到底停哪一個才對？

民眾：「應該是第一個，最前面那個應該是最早的，可能沒有消除。」

民眾：「停感覺比較新的就好。」

常經過這裡的騎士都知道，要停新的這一個待轉區才對，因為前面的待轉區，若有車子轉彎角度沒抓好，可能會像網友說的，騎士會像保齡球般被擊落。交通局也將派人塗銷舊的待轉區，避免用路人誤解。

