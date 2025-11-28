拖吊場就在對面！施工刨路忘補「待轉區」 駕駛誤當停車格挨罰

記者廖宜德、謝昀蓁、曹勝彰／雲林報導

雲林縣斗六市有一處待轉格內，被寫著拖吊車號、拖吊場名字、聯繫電話以及拖吊時間，這畫面引發高度討論，因為這個格子本來甚麼都沒寫，讓不少駕駛誤以為是停車格，直接被拖吊，加上對面就是拖吊場，可以直接走去牽車，被戲稱為「斗六最賺錢的待轉區」。

位在雲林斗六的待轉格。

路上這處白框乍看之下以為是停車格，不少駕駛誤停被拖吊，裡面被寫二段式待轉區，甚至還有拖吊場的名字，以及車牌號碼，民眾把照片PO出來，立刻引發熱烈討論。

不少人留言不要懷疑，這不是第一個被拖，也不是最後一個、最危險的地方往往就是最安全的、自己開進去也沒有比較便宜、不用特別坐計程車去牽車。

網友留言。（圖／翻攝自路上觀察學院臉書）

民眾：「跟前面停車格是很像，而且這邊停車突然有一個格子，我在這邊繞很久了，有一個格子我就會停，寫上去大家會比較知道。」

民眾：「沒有寫字，停過去對面就來拖吊了。」

曾經就有很多人被拖吊。

引起網友刷一整排留言的地點，雲林斗六大學路三段，就在斗六拖吊場對面，大約距離16公尺，甚至10米左右還有一個停車場，還有人戲稱，這是最賺錢的待轉格，這個格子本來只有白框，因此不少駕駛受害誤停，不過記者前往直擊，目前已經被標示上待轉區。

目前已重新塗上待轉區字樣。

斗六市公所工務課長林芳慶：「最近因為管線單位施工，有重新刨路，沒有把待轉區寫回去，讓民眾誤會，請人來處理待轉區資料把它寫上去。」

沒想到是因為廠商施工疏忽，才導致駕駛誤停烏龍事件，不少人以為待轉區是停車格，繳了冤枉錢。

