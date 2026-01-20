拖吊場搬家民眾屢撲空 黃淑君點名新北交通局別再讓人繞路

248260120a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員黃淑君近日接獲多名市民陳情，華江拖吊場早已遷址，Google地圖卻顯示原本地址，導致不少被拖吊車主依導航前往卻撲空，白白浪費時間與交通成本。黃淑君表示，經她了解後發現拖吊場實際已搬遷，但名稱未同步調整，網路地圖資訊也未即時更新，形成「人到場址卻找不到場」窘境。許多民眾急著領車，卻在舊址來回奔波，情緒與時間成本都被放大，顯示跨單位協調明顯不足。

黃淑君進一步說明，拖吊場名稱由交通局設定，警察單位無法單獨更改，必須會辦交通局處理，流程繁瑣成為修正速度緩慢主因。她強調，行政體系不該讓權責分工成為推諉藉口，應以民眾實際需求為優先，主動整合、快速修正。

新北市海山警分局說明，對於民眾利用Google搜尋與Google Maps輸入華江拖吊場，仍顯示原先地址「板橋區民治街57巷32-1號」部分，已聯繫交通局向Google提出修正建議，並一併轉請交通局評估是否變更拖吊場名稱，避免民眾誤解而舟車勞頓。

海山警分局補充，委外民營華江拖吊場已於115年1月1日遷至新北市板橋區觀光街33巷20號，電話為(02)2956-117。經與交通局討論，交通局已同步向Google提交舊址移除申請，目前仍在審核程序，後續會持續反映，期盡早完成移除作業。

過渡期間，交通局表示，拖吊人員執行作業後，會在地面加註「觀光街」字樣提醒民眾場址位置，降低迷路風險。黃淑君則要求，短期補救外，更應從制度面檢討，未來場址異動務必同步完成正名與地圖更新，避免同樣問題一再重演。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

