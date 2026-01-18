拖吊脫鉤致百萬車受損！ 交通隊拖吊場：會處理賠償

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭農權路昨(17)日發生一起拖吊脫鉤意外。事發當下，一輛拖吊車後方拖吊一輛白色休旅車，沒想到突然脫鉤，導致休旅車滑行撞到人行道上的安全柱，幸好沒有波及其他人車。根據車廠資料，這輛休旅車新車售價超過228萬元，面對民眾愛車受損，交通隊拖吊場表示，會處理相關賠償事宜。

道路上車來車往，一輛紅色拖吊車，後方拖著一輛白色休旅車，打燈後左轉起步沒多久，拖著的車竟然直直往前滑行，鏡頭拉進看，被拖吊的休旅車往前滑後，還撞上人行道上的安全柱，驚險過程嚇壞路過的機車騎士，他不時回頭查看，就連監視器經撞擊後也上下搖晃，遭拖吊休旅車車主說：「聽到一聲蹦的聲音，就發現是我的車子，晚上去那個農權路那邊要買晚餐，可能有停到紅線車子就被拖走了。」

廣告 廣告

車主透露，事發前有被告知執行公務不能卸下車，沒想到車被拖走後竟然脫鉤，愛車也因此被撞壞，事情昨日傍晚發生在宜蘭縣農權路左轉神農路口，被PO上網路後，網友不只好奇怎麼會脫鉤，連車價也成為討論焦點，因為這輛轎車新車價格，約要228萬元到248萬元，若是七人座休旅車，價格更達329萬元甚至357萬元。

宜蘭交通隊拖吊場小隊長楊淳惟說：「過程中被拖吊車輛不慎擦撞到人行道安全柱，致民眾車輛損壞，本隊後續將處理相關理賠事宜。」拖吊脫鉤導致車損，但不幸中大幸，沒有造成人員傷亡，交通隊拖吊場也表示，未來會加強同仁執勤技巧，避免類似情況再發生。

原始連結







更多華視新聞報導

沒標「待轉區」車常誤停被拖吊 網笑「最賺錢停車格」

新店最速拖吊傳說「亞旺」破功？ 違規車脫鉤撞人行道

新北市9月試辦「拖吊前廣播」 「這些區域」違停直接拖吊

