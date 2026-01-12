拖吊車疊羅漢險勾電線 載竹貨車嚴重傾斜民眾心驚

南投縣 / 綜合報導

南投縣出現誇張的場景，民眾在路上直擊，一輛拖吊車疑似為了省時間，一次載運四台報廢車，其中有三台層層往上堆疊，行駛在南投市區，好幾度差點勾到電線。

目擊民眾：「喔，要掉下來了。」大貨車上的竹子一綑一綑蝶的好高都快碰到號誌燈而且疑似超重整台車歪了一邊嚴重傾斜。目擊民眾：「你看已經變斜了。」貨車過彎時，幾乎要傾倒，後方駕駛完全不敢靠近就怕貨車下一秒翻車，被波及壓到。

民眾：「翻掉，撞到人怎麼辦，還是不要載那麼多，超重的感覺，對大家都比較安全。」類似誇張場景也出現在南投市區，一輛拖吊車載著一台一台報廢車子，層層堆疊在車斗上，就像疊羅漢一樣，而且車尾又拖了一台一共載了四台報廢車。

目擊民眾：「你看都快弄到電線了。」中間三台車疊得相當高，一個轉彎差點勾到電線，一路上險象環生，目擊民眾：「這樣不會疊太高了嗎。」拖吊車疑似為了節省時間，一次載運四排報廢車輛，一台一台往上堆疊，也沒有繩索固定，超危險。

南投縣警竹山分局第四組長曾英浩：「裝載貨物高度，自地面算起，大型車不得超過4公尺，小型車不得超過2.85公尺。」警方強調，大型車載運貨物，都有高度和重量限制，違反規定最高可開罰1萬8千元，他們會加強取締違規車輛。

