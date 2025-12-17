拖吊車處理國道2車碰撞！怪男自稱警察：不知道我誰？

國道一號有2車碰撞事故，拖吊車業者處理途中卻被人嗆聲。（圖／TVBS）

國道一號南下319公里，台南永康路段，有拖吊車業者處理2車碰撞事故時，一輛轎車突然臨停，駕駛下車自稱是「派出所員警」來辦案，但他沒穿制服也不是開警車，見拖吊車不理他，竟然開口嗆聲，甚至意圖開車衝撞拖吊車業者。

在國道一號南下319公里處靠近台南永康路段，一輛黑色轎車與白色休旅車發生碰撞，卡在中線車道上。事故現場約300公尺處已放置三角警示牌進行警示。就在拖吊車業者張家班正準備處理這起事故時，一輛藍色轎車突然從內線切到事故後方，閃著雙黃燈停下。車上一名穿紅衣的男子下車後，立即對拖吊車業者咆哮：「你不知道我誰喔」、「你誰啊」、「你拍啊」等挑釁言語。

更令人震驚的是，這名男子竟然自稱是派出所員警來辦案。張家班表示，當時正要作業時，這台車突然停在事故車後面，男子跑來聲稱自己是西港分局的要來辦案，還拍攝他們的拖吊車和事故車。這場鬧劇持續了兩三分鐘，見沒人理會，男子憤怒地回到車上，甚至疑似想衝撞現場人員，車輛從身邊擦身而過，讓在場人員不得不跳開閃避。

拖吊車業者手機拍下男子，對方聲稱是警察來辦案，卻恐嚇要他們死。（圖／TVBS）

張家班進一步描述，這名男子不僅宣稱自己是西港分局的員警來辦案，還恐嚇說要讓他們死。當拖吊車業者不理會他時，他竟駕車朝他們方向衝來，試圖撞擊他們，所幸他們及時跳開，男子才趕快開車離去。

西港分駐所巡佐李三福明確表示，經分局查證，該名人員並非西港分駐所員警。警方已緊急澄清，分局和派出所根本沒有這號人物。若查證確實有冒用公務員情況，將觸犯刑法。此外，在高速公路車道上驟停的行為也相當危險。警方將鎖定該車牌號碼，正在積極查緝中。

