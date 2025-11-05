拖吊2.9KM遭收費3萬4 婦爆「運兵車壯漢」逼付錢

記者蔡効儀、陳潔慧 / 台北報導

有電動機車車主因為車輛故障叫來拖吊車，將機車從台北市文山區拖到新北市新店區，路程2.9公里被收費3萬4000元，跟一開始的報價差很大! 正當她還在傻眼時，後方一輛黑色廂型車下來一名壯漢表示，不付錢不放車，最後協調到付了2萬元。當事業者回應，事前就報價了，不存在坐地起價問題，目前警方正在偵辦當中。

拖吊2.9公里路程被收費3萬4000元。

記者陳潔慧、蔡効儀：「遇到汽機車故障，許多人都會選擇叫拖吊車拖到維修站，而台北也有一名女子也是這樣，從文山區拖到了新店這個路邊，但是卻被索求了3萬多塊錢，讓她直呼誇張又惡劣。」

廣告 廣告

當事人PO文表示因為電動機車故障，龍頭鎖死，她點選google搜尋結果前幾名的一家精緻道路救援公司，起初報價出車費1200元每公里30元加其他上架費用等等，當事人盤算著應該2000元解決沒問題。從台北市文山區興隆路一段拖到新北市新店區維修廠，路程短短2.9公里對方卻說要收費3萬4000元，還說妳已經同意了；當事人回看LINE訊息，才發現車輛照片中原來還夾著一張字超小的報價圖。正當她還在疑惑時，一輛黑色廂型車下來一名壯漢堵住她。

字超小的報價圖。

目擊民眾：「有一個黑車，有一個廂型車在後面，就是拖吊車在前面那台車在後面，有跟那個小姐就是車主說，要給我錢他才會把車子放下來。」

不給錢就不放車，當事人跟拖車人員談判最終付了2萬元，他也質疑一開始業者就知道顧客是一名弱女子才敢如此明目張膽，網友直呼這價格真的很精緻，3萬4000元都夠買一台二手電動機車了。

遭控拖吊車業者：「我們在拖吊車之前，都有傳價錢給她看，客人都說看不到，那我不知道是我們的問題還是客人的問題，廂型車是因為，我們公司有免費的載客服務，因為拖吊車上面我們都放工具箱。」

當事人提告恐嚇及詐欺，而業者則認為明碼標價沒問題，有沒有違法得等司法給答案。

當事人提告恐嚇及詐欺，有沒有違法得等司法給答案。（示意畫面）

更多三立新聞網報導

非洲豬瘟鬧出人命！彰化伯羊死了憂被誤會染疫…連夜棄屍溪畔滑倒喪命

高雄阿伯上空運動挨罰！板橋男僅穿內褲騎車沒事 警曝不罰原因

龍山寺外收個資！負責人曝光背後真相：受人委託 他每收1筆秒賺千元

龍山寺外雙證件領1000元！負責人喊冤：我詐騙還拋頭露面？警介入偵辦了

