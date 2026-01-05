拖延五年、東沙環礁棘冠海星災情全面爆發 監委批海管處有疏失
監察院去（2025）年12月底發表關於「東沙環礁國家公園棘冠海星大規模擴散破壞珊瑚礁生態」的主動調查報告，指出大學團隊在2019年6月便已通報東沙南礁台測站，發現棘冠海星有大爆發現象，論文發表至國際期刊，內政部國家公園署海洋國家公園管理處（下稱海管處）卻拖延5年，至2024年才開始進行移除或注射醋酸工作。然而棘冠海星有如蝗蟲過境，已對石珊瑚造成嚴重破壞，災情迄今仍難遏止，認為海管處有顯著疏失。
2019年中山大學已通報東沙棘冠海星爆發 海管處拖5年才處理
東沙環礁國家公園於2007年成立，是台灣第一座海洋型國家公園，亦是我國海域唯一發育完整的珊瑚環礁。然而，2024年棘冠海星全面爆發，至今仍難以清除，對該地珊瑚礁造成嚴重危害。
監察院委員田秋堇的調查報告稱，其實中山大學團隊早在2019年5月時，便於東沙環礁南礁台外4次每次20分鐘的潛水中，計數到約20隻棘冠海星，主要體型為31～40厘米，估計密度高達每公頃600隻，遠高於每潛20分鐘只看到2隻的最低爆發標準，遂於同年6月初通報海管處，並於國際期刊發表相關論文。
到了2023年5月，真理大學團隊又在西南礁台邊緣隨機目擊15、16隻棘冠海星並通報。然而，海管處在兩次收到通報後的兩個月後，進行珊瑚礁總體檢調查時，均稱未發現異常大量聚集情形。
一直至2024年3月，海管處於東沙外環礁西南側及南側海域發現棘冠海星大爆發，估計面積約60公頃（長 6000公尺、寬100公尺），有約7萬4000隻，是為棘冠海星分布熱區。雖然派員清除，但整年下來只能清除1萬4000隻。
去（2025）年海管處在外環礁正南處發現新的棘冠海星分布區域，主要集中在水深5~7公尺間，密集帶呈現寬約3~5公尺、長達1500公尺的規模，這次發現約新增1萬5000隻，估計南礁台外棘冠海星數量仍約有7萬餘隻。同年則清除約4萬5000隻。
監察院︰海管處錯失清除先機
棘冠海星兩年即成熟，三年可繁殖，壽命15～17年。一隻棘冠海星一次可生數十萬粒卵，整個繁殖季最多可產6000萬粒卵、甚至上億顆。
棘冠海星幼生及亞成體會躲藏於珊瑚礁中不易發現，成年的棘冠海星以石珊瑚為食，一年內可啃食約10平方公尺活珊瑚。田秋堇稱，每年4、5月為棘冠海星的繁殖期，然而海管處皆於接獲通報後約兩個月（即7月）才利用珊瑚礁總體檢調查時前往巡查，往往已無法發現聚集現象。此外，海管處接獲通報後，發現船班無法支援又未向上級機關簽請資源協助，也導致錯失清除先機。
受環境條件所限，東沙環礁每年僅4～9月可清除棘冠海星。東沙屬軍事管制區域，未經核准不能任意登島，島上沒民眾居住亦無潛水遊憩活動，招募潛水志工並不容易，即使志工願意前往，國防部仍需45天審核許可，志工無法立即前往東沙；加上往返東沙的軍機和包機座位有限，亦變相限制了志工人數。加上每年10月至翌年3月因東北季風增強而無法出海，造成真空期，棘冠海星有長達半年可不斷啃食珊瑚礁，因食物充足，令危害區域持續擴大。
資料顯示，2024年參與志工人數僅62人，2025年也只有87人。一般志工在陸地待勤每日有480元補貼，水下作業則有1500元，但志工多為潛水教練，東沙除棘行動與潛水旺季重疊，一旦投入便需捨棄現有工作及收入。
有參與清除東沙棘冠海星的志工指出，海管處船隻太小，無法支援風浪較大的環礁外海清除工作，使用中山大學研究船又會排擠研究團隊學術研究行程；即使志工踴躍登島，住宿及潛水裝備亦難以充分供給。
調查亦發現，棘冠海星大爆發警戒值標準，國內外有所不同。國際學者認為每公頃10隻為爆發警戒值，海洋委員會海洋保育署引用澳洲大堡礁海洋公園管理局報告，將每公頃大於30隻列為初始爆發警戒標準，海管處則依據國際健康珊瑚礁之爆發判斷標準應低於每公頃20隻。
報告認為，行政院允應統籌事權，跨部會解決登島人員查核期間過長問題，權責機關亦應充實第一線執行人員必要資源，並致力調查、監測棘冠海星聚集熱區分布情形，加速執行清除工作。為避免重蹈覆轍，內政部及海委會允應偕同各研究機構及學術團體共同合作，進行棘冠海星長期研究，尋求清除及防治最佳策略，並檢討過去作為，以提高主管機關處理相關危害之能力。
國家公園署︰新搭建多人工作船艇 今年可投入防治工作
國家公園署則發出新聞稿回應，指過去兩年與中央研究院、潛水志工等組成聯合工作隊，截至2025年底累計作業天數共118日，動員1000人次，移除5萬9818隻棘冠海星。
該署續稱，棘冠海星在過去50年間持續威脅印度太平洋及南海珊瑚礁生態，爆發原因與全球環境及生態系統失衡有關。國家公園署已跟海洋保育署建立合作機制，生態研究面則與中央研究院多間大學合作，2026年起陸續推動「東沙環礁棘冠海星監測」、「重要物種篩選與培育」、「大型塊狀礁調查」、「族群遺傳研究探討」等計畫，銜接每年辦理的「珊瑚礁總體檢」；並會掌握棘冠海星增生動態，配合人工移除作業，判讀珊瑚整體健康與恢復情形，建立預警模式、培育天敵物種。
去年度起，國家公園署採行「專案人力及船艇進駐東沙島」策略，穩定作業能量。為強化船艇支援能力，已開始新建可搭載18人進行作業的20噸級工作船艇，預定今年可投入防治作業。亦將與研究機構合作研發水下無人載具，突破人力潛水作業水深限制，期望有效縮短通報及執行時間。
其他人也在看
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 3
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 69
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 302
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 70
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 4
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 148
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 10
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
MLB》大谷翔平季後賽打擊低潮原因解析 打擊教練Bates指出關鍵在內角低球
MLB美國職棒洛杉磯道奇打擊教練Aaron Bates昨天（4日）在日本電視節目《大谷翔平「傳說之日」的真相》中，除了回顧大谷2025賽季的表現，也指出「內角低球」是大谷季後賽打擊低迷的原因。Bates在節目中表示：「他們真的把球投到非常刁鑽的位置。」Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 3
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 200
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1