拖延救星！ 咖啡廳推「監督服務」 完成任務才能領回押金

台北市 / 綜合報導

有民眾發現台北市西門町一間複合式咖啡廳，除了有讀書、辦公空間，還有交誼廳、酒吧等。其中，最特別的就是「監督服務」，只要入場時付押金、告知任務，店員就會時不時關心進度，確定完成了才能拿回錢，因此被稱作是「拖延症救星」。而像這樣能飲食、還有空間能放鬆的複合式場域，也越來越常見，一起來看。

稿子沒寫完下一件又來，成千上萬進度未完，腦袋搔了搔就是寫不出來，拖著拖著突然想到，記者許庭綸VS.員工說：「你好，我想要一杯奶茶，然後還要租借『進度監督員』，好，那你的「進度監督員」的話，想要(訂金)100、300還是500的方案呢。」

挑戰意志力或許能用鈔能力，能否拿回錢就看自己多堅決，記者許庭綸VS.員工說：「打擾您一下，想問現在寫稿的進度還可以嗎，嗯…今天大概寫一半了，一半了嗎，那快結束了，加油，加油。」

西門町有業者推出來店bonus，付押金就能進入「監察院」，除了店員還有可愛動物，監督你到底完成了沒，可說是拖延症救星，消費者說：「滿有趣的，可以試一次吧，如果是很重要的事，一定要當天完成的話，可能會選(付)500吧。」

品牌共同創辦人Lily VS.記者說：「就是社群暴紅之後有人來問，但是現在還沒有人有勇氣用這個服務，對，我們希望大家就真實來試試看這樣子，對，我們希望大家就真實來試試看這樣子，大概三個，四個吧。」離開前check check，任務終結就能拿回錢。

而另一間咖啡廳也很有味，隱身中山區，這書店對讀者來說就像黃金屋，進到裡面除了點杯咖啡，看上眼的書結帳帶回，或在裡面邊喝邊看十分享受，這間也在中山一級戰區，一樓是書店二樓咖啡廳，三樓化身展場吸引不同客群，像這樣的複合式場域越來越常見，讓不同消費者需求都能一一實現。

