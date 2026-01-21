拖把要回收還一般垃圾？環保局曝2種丟法 搞錯罰6千

新北市環保局提醒，年終大掃除換拖把前，務必依材質正確分類，金屬柄拖把可回收，但拖把頭、竹柄、木柄及塑膠拖把皆屬一般垃圾；若未妥善分類，不僅回收效益受影響，還可能遭處罰，未依規定正確分類者，將依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰款。另「回收大百科」提醒，木柄及塑膠拖把雖屬一般垃圾，但因垃圾車無法壓縮，也須額外交給清潔人員處理。

環保局昨（20）日於臉書粉專提醒，隨著年終大掃除到來，許多家庭會更換舊拖把，若未依材質妥善分類，恐影響回收效益。

廣告 廣告

環保局指出，拖把主要分為金屬柄、竹柄、木柄及塑膠拖把。其中金屬柄拖把可回收，竹柄、木柄及塑膠拖把則屬一般垃圾，需交由循線垃圾車處理。

此外，環保局說，拖把頭也屬於一般垃圾，家中若有金屬柄拖把要回收，必須先將拖把頭拆下，另行丟入垃圾袋，避免混入回收物。

環保局強調，丟棄前務必確認材質並拆卸可回收部分，以免造成回收混亂。根據規定，若未依規做好回收分類，違者可依《廢棄物清理法》處1200元以上、6000元以下罰款。

另「回收大百科」網站指出，拖把屬於中回收價值類，其中拖把頭的聚酯纖維布無法回收，應丟入一般垃圾桶；若是木柄拖把，因垃圾車無法壓縮，也須額外交給清潔隊員處理；金屬柄拖把則可回收處理。

更多中時新聞網報導

瑪姬葛倫霍找尪弟拍片笑到噴淚

索尼公開賽》後9洞抓3鳥超車 戈特魯普開門紅

巨石強森拚了《重擊人生》被打到腦震盪