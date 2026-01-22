「拖把」可回收？環保局解答「丟錯恐噴6千！」

生活中心／李筱舲報導



農曆新年即將到來，許多家庭開始著手進行年末大掃除，除舊佈新歡迎新年的到來。不過，新北市環保局發文提醒民眾，一些常見的打掃用具，若因老舊需要丟棄，卻沒做好正確的分類，依照《廢棄物清理法》，最高恐被開罰6000元。





「拖把」是回收還是垃圾？環保局「曝正解」丟錯小心6000元飛走！

新北環保局以拖把為例，解說正確的回收分類方式。（圖／翻攝自新北i環保臉書）





新北環保局以「拖把材質」為例，解說正確的回收分類

許多家庭在最近開始進行年終大掃除，而新北市環保局20日在臉書社群發文提醒民眾，一些打掃工具若因老舊需丟棄，要確實做好材質分類。環保局以舊拖把舉例，若拖把的長柄為「金屬材質」，回收前記得把「拖把頭要拆下來」，因為「拖把頭」為「一般垃圾」，才可將「金屬長柄單獨回收」；另外，若所使用的拖把長柄為「竹柄」、「木柄」或是「塑膠柄」，則為「不可回收材質」，就不需將拖把頭拆除，直接視為「一般垃圾」處理即可。

「拖把」是回收還是垃圾？環保局「曝正解」丟錯小心6000元飛走！

民眾若不確定工具是否可回收，可善用「回收大百科」做查詢。（圖／翻攝回收大百科官網）

環保局籲「確實做好分類」，違規者依《廢棄物清理法》最高可處台幣6千元

此外，根據「回收大百科」指出，拖把頭為聚酯纖維布，屬於一般垃圾，而木柄與塑膠拖把雖然屬於一般垃圾，但因「垃圾車無法壓縮」，丟棄時需額外交由清潔隊員協助處理，而金屬長柄則交由回收處理即可。環保局也提醒，若回收沒有確實做好分類，依照《廢棄物清理法》第12條及第50條規定，清潔隊可直接拒收，若經勸導不聽或情節嚴重，依法可處新臺幣1200元至6000元的罰鍰。環保局呼籲，丟對分類才能讓回收真正發揮效果，提高回收效率。

原文出處：「拖把」是回收還是垃圾？環保局「曝正解」丟錯小心6000元飛走！

