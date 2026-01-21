拖板車大外割迴轉 直行婦衝撞卡車底遭拖行

婦人卡進拖板車的車底，困在車輪和拖板梁柱之間。（圖／東森新聞）





台南歸仁中山路發生一起恐怖車禍！一輛拖板車從馬路外側要大迴轉時，後方直行的機車騎士閃避不及，卡進拖板車的車底，困在車輪和拖板梁柱之間，一度昏厥，所幸騎士送醫後，沒有生命危險。

救護人員vs.受困婦人：「你去跟醫務中心說，跟他說拿人家在拔輪子的那種，（吼，這台車怎麼這樣啊）。」

婦人卡進聯結車車底，夾在車輪和拖板的梁柱之間，機車車身扭曲變形，好在婦人還有意識，能跟救護人員對話，但沒多久就暈厥過去。車禍怎麼發生的，要把時間倒轉幾分鐘，只見附近工廠監視器拍下，路口綠燈亮起，拖板車明明停在外側，卻想直接在路口大迴轉，騎機車的婦人根本閃避不及，直直衝進拖板車底，連人帶車被捲了進去，拖板車因為視線死角，甚至沒第一時間停下來。

記者vs.肇事拖板車駕駛：「（所以你那時開車的時候，沒看到她？）因為我變燈號了，我可以彎，變她闖紅燈啊。」

婦人的機車還停留在現場，上面還能看到斑斑血跡，救出時一度失去意識，好在送醫後沒有生命危險，是不幸中的大幸。至於肇事原因和責任占比，以及雙方有無涉及相關違規，警方都要調查。

