拖板車失控跨分隔島撞燈桿 駕駛送醫命懸一線
〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市淡水區發生拖板車自撞車禍！今上午8時許，37歲黃姓男子駕駛拖板車行經淡水區淡金路二段，期間突然失控，直朝路邊燈桿撞去，黃男當下昏迷。警方、消防據報趕抵，即刻將黃男送醫，詳細失控原因仍待釐清。
據悉，拖板車當時往三芝方向，在淡金路二段215號前失控自撞，橫跨分隔島撞上燈桿停止，現場交通一度中斷，往台北方向兩車道被佔用。
黃男送醫後即刻進行救治，目前仍未脫險，也還未能抽血檢測是否酒駕，詳細原因待釐清。警方後續通知拖吊車進行障礙排除，同時清潔隊也獲報至現場清理殘骸，目前已恢復通車。
