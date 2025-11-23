拖板車載怪手過彎 疑離心力釀翻覆險砸路過車

載運著怪手的拖板車經過花蓮大橋時，疑似是過彎受到離心力影響，導致車斗上怪手整台翻落。（圖／東森新聞）





真的是好驚險！今天（23）早上，一輛載運著怪手的拖板車經過花蓮大橋時，疑似是過彎受到離心力影響，導致車斗上怪手整台翻落，幸好當下駕駛沒在怪手上，沒有造成人員傷亡，但這一翻覆，花蓮大橋南向車道堵塞了將近兩小時。

拖板車即將開上花蓮大橋，過彎時後車斗上的怪手，突然掉了下來，翻覆在對向車道，迎面而來的白色休旅車，嚇得急踩剎車，才沒釀成意外，不過現場揚起陣陣煙塵。

拖板車駕駛同事：「不小心的啦，（它突然倒下來這樣子），對它自己跑掉了。」

這起意外就發生在23號上午11點左右，32歲的林姓駕駛疑似沒固定好，加上轉彎時受到離心力影響，整台怪手側翻掉落，怪手就掉落在橋的出入口，影響現場交通，警方及工作人員立馬舉著紅旗，示意路過駕駛注意再注意，工作人員站在怪手的履帶上，嚴謹的進行固定，接著吊車在指揮下，慢慢將側翻90度的怪手拉了回來，地上殘留大量機油以及不少泥沙。

鹽寮派出所副所長曾添富：「林姓男子駕駛大貨車載運怪手，載往花蓮大橋方向右轉時，車斗上的怪手不明原因翻覆。」

掉落的怪手則是吊回原本的拖板車載離現場，所幸這起意外並沒有人因此受傷，也一度造成花蓮大橋南向車道嚴重堵塞。

據了解林姓駕駛沒有酒駕，也持有合格駕照，不過這回未依規定固定好貨品釀禍，不管是貪圖一時方便，還是粗心沒注意到都已經違反道交條例，恐怕得挨罰3千元以上1萬8千元以下罰鍰，長長記性。

