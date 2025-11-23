拖板車轉彎怪手重摔！13噸鋼鐵猛獸墜地 嚇壞後車急煞

約13噸重的怪手從大卡車上掉了下來。（圖／公路局東分局花蓮工務段）

花蓮大橋路段發生驚險事故，一輛拖板車轉彎時，車上載運的約13噸怪手突然側翻，重摔在路口中央，嚇得後方車輛急踩煞車。事故發生在23日上午10點52分左右，由32歲林姓駕駛所駕駛的拖板車前往花蓮大橋時，疑似因轉彎離心力造成怪手翻落路面。雖然事故未造成任何傷亡，但怪手卡在路中間一度導致南向道路回堵近兩小時，直到中午12點20分才排除現場狀況。

事故現場位於連結花蓮吉安和壽豐鄉的花蓮大橋路段，當時路口正在施工，經過的車輛紛紛放慢速度轉彎。然而，當拖板車經過時，上面裝載的怪手卻直接側翻下來，後方的白色車輛嚇得急忙煞車停下。事故發生後，現場人員趕緊裝好器具，準備將怪手拖吊離開。

拖板車同事表示，這次事故是因為不小心，怪手就自己跑掉了。怪手卡在路中間的情況造成南向道路嚴重回堵，交通受阻近兩小時，所幸最終順利排除現場狀況，恢復正常通行。

鹽寮派出所副所長曾添富表示，駕駛持照正常，酒測為零，詳細事故原因仍待進一步釐清。雖然這起事件沒有造成任何人員傷亡，但由於怪手未固定好導致翻覆掉落，警方依道路交通管理處罰條例，開出3000元以上18000元以下的罰單。

公路局也藉此機會提醒所有用路人，花蓮大橋路段目前正在施工中，經過該處時務必要減速慢行，確保行車安全。這起事故再次提醒大家，大型機具運輸時必須確實固定，以免發生類似危險情況。

