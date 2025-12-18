拖板車違規施放爆竹 消防署：最高可罰150萬元

（中央社記者黃麗芸台北18日電）消防署今天表示，近期發生數起拖板車違規施放爆竹煙火案件，提醒民眾若未依法申請載運危險物及核備運入施放點等，最高可處150萬元罰鍰，鼓勵改用電子鞭炮等友善替代方案。

由於近期各地發生多起拖板車違規施放爆竹煙火案件，並在非穩固位置燃放。內政部消防署今天透過新聞稿提醒，這些違規行為極可能會造成爆竹煙火本體晃動或傾倒，導致施放角度朝向參加群眾，進而引發更大危險，呼籲活動主辦單位應遵守相關規定。

消防署說明，民眾若未依道路交通安全規則第84條相關規定申請車輛載運危險物品，將依道路交通管理處罰條例規定處罰；同時，若未依照爆竹煙火管理條例及地方自治法規的規定施放爆竹煙火，也將依法裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

此外，運入施放地點若未向地方消防局申請核備，則裁處30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

消防署提醒，除了上述相關罰鍰處分外，各縣市消防機關也會派員不定時攔檢可疑車輛，避免可能發生違規施放的情形，且也會在各類活動期間警戒應變，以降低因燃放爆竹不慎引發火災的風險。

同時，民眾若有發現疑似違規儲存或施放爆竹煙火的情形，請立即向當地消防單位反映，以及時採取必要措施，防止意外發生。

消防署提到，為兼顧環境永續與施放安全，鼓勵在舉辦各類活動時減少燃放爆竹，建議可改用電子鞭炮、爆竹煙火音效等友善替代方案，活動熱鬧氛圍不會減少，還可兼顧宗教信仰與環境永續發展。（編輯：李錫璋）1141218