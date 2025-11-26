拖行學妹＋割頭髮！疑當事人發聲「還原過程」：她找30人到校門堵我

生活中心／綜合報導

男學生暴怒拖行女學生，還將其頭髮剪下，造成女學生手腳有大片瘀青。（圖／「我是新莊人」團長許明偉提供）

新北市某高職女學生24日上午在超商不慎與一名男學生碰撞，引起該名男同學暴怒，情緒失控將人從3樓拖到1樓學務處，還用美工刀割頭髮，女方家長得知後相當生氣，並到警局報案。事件引發關注，外界多數譴責暴力行為，但疑似當事學生在社群平台發文還原經過，說明自己動手的原因與當時心境。

一名疑似當事人的學生在社群平台Threads發文表示，當天他與友人到超商買東西時，遭學妹撞並「嘖」了一聲、瞪了他，雙方因而爆發口角。由於兩邊都有共同朋友，當下便以「朋友一場」作罷。

不過，發文者表示，下課後他與友人到學妹班級，卻看到對方嘻笑、用輕視的眼神指著自己大笑，讓他情緒失控，忍不住向對方嗆聲，並到學務處跟校安老師報告。午休後，有同學告訴他「學妹找人要在校門口堵人」，讓他更加憤怒。

發文者宣稱，得知後情緒失控，帶著剪刀前往學妹班級理論，進入教室後掃落對方桌上物品，並坐在桌上質問對方是否要揪人堵他。過程中他情緒激動，甚至拿剪刀剪下對方一撮瀏海，並扯著頭髮要對方一起去學務處。期間在樓梯間被其他學生拉開，他才驚覺情緒失控，遂主動前往學務處自首，並等待雙方家長到校。

發文者指出，當其家長抵達校門口準備進校時，他發現「對面超商站著30多人」疑似要堵他下課，情況一度緊張。校安立刻將他帶回校內，最後由主任協助護送，並由警方介入處理，雙方家長隨後到派出所做筆錄。

發文者強調自己不是要洗白，坦承當天動手行為不當，已向學妹道歉。對於外界將他視為單方面肇事者，甚至有人在網路上試圖搜尋個人資訊，他感到不滿，並在貼文中質疑「是不是會吵的孩子才有糖吃？還是做賊的喊抓賊？」

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

