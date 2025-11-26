拖行學妹3層樓還割髮！施暴男學生家長「1理由」要求多體諒 網氣炸：別找藉口

新北某高職一名女學生遭高三學長拖行、剪髮，事後施暴者家長竟稱孩子有憂鬱症、躁鬱症，要對方多體諒。（圖／翻攝自臉書／我是新莊人許明偉）

新北某高職24日爆出一起校園暴力事件，高三王姓學長竟將高一女學生從3樓拖行到1樓，造成女學生身上多處擦挫傷，還動手將她的頭髮剪掉，事後王男家長卻自稱孩子有憂鬱症、躁鬱症，希望他們能多體諒，讓「我是新莊人」團長許明偉無奈道，「精神疾病需要被尊重、被治療，但不會變成傷害別人的免死金牌。」

許明偉發文表示，教育局公文裡的說法與受害孩子及其家長的陳述有落差，說明裡寫「兩名學生在便利商店碰撞、發生口角，下午前往3樓教室理論，過程中用剪刀剪下部分頭髮，兩生一路拉扯至1樓學務處」，但家長與孩子的描述是「高三男同學直接抓住高一女同學，從3樓一路拖到1樓，過程中學生幾乎是被硬拉著走，到1樓後才在學務處前被剪頭髮，結果是身上多處擦挫傷、晚上做惡夢、情緒崩潰」，兩者的感覺差很多。

許明偉指出，教育局提到「持續關懷兩名學生情緒狀況」，但被害學生的身心受創，是每天都在承受，不是一張通報表、一句關懷就結束，「未來這位高一女同學，能不能安心上學？加害方會怎麼被處理？有沒有啟動正式的霸凌調查與紀錄？這些才是家長最需要一個交代的地方。」

許明偉坦言，自己不是要跟教育局對著幹，而是希望請育局協助調閱、釐清所有監視器畫面，讓外界知道到底是「互相拉扯」，還是「學長抓著學妹一路拖行」，同時啟動完整的校園霸凌與保護機制，確保被害學生接下來的學習與安全。

許明偉還提及，受害女學生的家長說，王姓學長的家長自稱孩子有憂鬱症、躁鬱症，希望能多體諒，讓他無奈直呼，「團長在這邊講得很清楚：精神疾病需要被尊重、被治療，但不會變成傷害別人的免死金牌。有病要治，傷害人要負責。我們不是要把一個年輕人打死定罪，但也絕對不能讓被害人一家默默吞下去。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「有憂鬱症的人不會去攻擊別人，家長別找藉口」、「憂鬱症攻擊傾向不大，這不是脫罪的藉口，而且體諒不等於原諒，不等於受害了就得隱忍」、「杜絕任何霸凌，沒有任何理由，讓這世界變得更好」、「不要和解，一定要讓加害者受到懲罰教訓」、「請加害者家長不要把他孩子情緒控管有問題，就把錯誤怪罪在憂鬱或躁鬱症上」、「程序有沒有跑完是一件事，孩子有沒有被真正保護好，是另一件事」。

