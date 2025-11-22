拖逾一年半！花蓮馥邑京華危樓「終於要拆了」 縣府曝時間表
0403強震迄今已超過一年半，位在市區、緊鄰加油的「馥邑京華大樓」6棟建物，被判定震損危樓，不過卻遲遲未拆，縣議會正在進行定期大會，已有多位議員持續表達關切。縣府今天明確說，明年過完年後動工，拆除工程由中央負責，因拆除預計6個月，會產生噪音、環境與交通等問題，縣府近期將辦說明會，與居民溝通。
馥邑京華大樓6棟建物已確定將拆除，但是居民與民代關切，仍未見拆除動作。根據內政部說法，花蓮縣政府因人力、專業能力與經費不足等原因，請求國土署專案協助，國土署今年1月已同意協助代辦拆除工作。
馥邑京華大樓位於花蓮市中和街，為6棟150戶的集合式住宅，0403震後嚴重受損，2樓以下鋼筋變形，有傾斜、下沉的危險，拆除方式與進度引起民眾關切。
縣府建設處長鄧子榆表示，經與中央地方多次協調，敲定由國土署北區都市基礎工程分署辦理拆除施工，縣府負責交通動線、土方暫置及周邊居民的撤離安置等工作，工程經費1.19億元。
鄧子榆表示，馥邑京華大樓緊鄰周邊住戶，拆除工程相當複雜，也會產生噪音、大量粉塵等，縣府將對有損鄰可能的住戶進行人員臨時安置，並對住宅做必要防護，確保拆除作業順利完成。
他說，施工期間會有交通管制，必須在不影響施工下，盡量減少對交通的影響，待國土署確認規畫，縣府希望下個月辦理說明會，就施工方式、周邊交通動線等跟民眾說明清楚。
鄧子榆說，經各種考量，將等過完年後開工，至於拆除時間，原本評估24小時施工不間斷，但恐影響周邊民眾作息，也正在評估一天拆8個小時或12個小時，但會等與居民溝通協調後再確定，不過目標是估6個月拆完。拆除期間實施交通管制，也請駕駛人配合。
其他人也在看
高雄垃圾山主嫌同框綠民代！柯志恩猛酸：也是自盜自演？
高雄「月世界垃圾山」主謀、岡山區碧紅里長李有財和兒子李子森遭羈押禁見，外界質疑李有財與民進黨關係匪淺。國民黨立委柯志恩今天（22日）表示，美濃大峽谷案爆發時，她和市議員特助站在一起被說是「自盜自演」，李有財的茶行開幕時也有民進黨籍市長參選人出席，這是否也是「自盜自演」？中天新聞網 ・ 18 小時前
花蓮吉安「北昌安居」社宅動土（2） (圖)
花蓮縣第3處社會住宅「北昌安居」21日正式動土，建築基地位於吉安鄉自立路89巷旁，將興建2棟地上14層建物，預計2029年完工。中央社 ・ 1 天前
0403紅單戶花蓮馥邑京華大樓 農曆年後拆除 (圖)
花蓮市馥邑京華社區在0403強震後嚴重受損，專家鑑定後建議6棟大樓全拆，拆除工程由中央負責，花蓮縣府負責鄰損住戶進行臨時安置、交通管制規劃等，預計12月開說明會，農曆春節後開工，工期暫估6個月。中央社 ・ 18 小時前
2025動員港都的愛「院望啟程」園遊會 助建創世花蓮分院
【記者 王雯玲／高雄 報導】為助建創世基金會花蓮分院，永慶房產集團高雄區四品牌經管會、港都電台攜手創世高雄分會台灣好報 ・ 14 小時前
睡前貼痠痛貼布「內臟恐悄悄被KO」 醫籲：勿超過12小時
肩頸痠痛時，許多人習慣使用痠痛貼布緩解不適，但使用不當可能帶來健康風險。健康粉專提醒，痠痛貼布中的藥物成分會透過皮膚進入血液循環，若貼錯位置、貼太久或貼太多，不僅無法有效緩解疼痛，還可能導致皮膚過敏，嚴重者甚至會引發胃潰瘍或腎功能受損，因此不宜長期依賴。中天新聞網 ・ 19 小時前
花蓮馥邑京華大樓農曆年後拆除 工期暫估6個月
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮市馥邑京華社區在去年0403強震後受損嚴重，專家建議6棟全拆。花蓮縣府表示，拆除工程由中央負責，已經設計完成，縣府近日辦地方說明會，預計明年春節開工，工期6個月。中央社 ・ 19 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 18 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 15 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 20 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
內幕／卓榮泰討救兵沒用 韓國瑜不會再幫忙
[NOWnews今日新聞]行政、立法兩院因《財政收支劃分法》槓上，加上明年度總預算卡關，迄今仍未付委審查，行政院長卓榮泰找上立法院長韓國瑜協調，希望韓國瑜再度出面協助化解僵局，不過與韓國瑜熟識的藍委透...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 14 小時前