拖鞋也能跑馬拉松？他逛街驚見「專用夾腳拖」傻眼 一票認證：路上阿北跑超快

有網友逛街發現專為跑步設計的y型拖，好奇真的能跑馬拉松？釣出一票人回應，台製夾腳拖已紅到海外，且路上許多人穿拖鞋跑得很快。左1為德成鞋業總經理母子鱷魚創辦人呂淑珍。（本刊資料照）

有網友近日逛鞋店時，發現一款台灣製y型拖鞋標榜可以用來跑步，甚至依據訓練和比賽不同屬性，有不同型號，讓他好奇「拖鞋真的能跑馬拉松？」貼文引發熱議，不少人分享穿該款拖鞋的感受，直言已經紅到日本，不僅下雨跑步很方便，穿起來也相當透氣，不會有黑指甲；也有人指出，「很多阿北穿起來超專業跑超快」。

適用路跑Y型拖 依比賽、訓練分類

這名網友日前在Threads發文並分享在鞋店看到的神奇拖鞋，只見y型拖鞋寫著路跑系列，並分為超跑競速、超跑美學、競訓備賽等不同型號，廣告上註明，前兩種用於比賽，適合全馬和半馬兩種長程距離賽事；第三種用於訓練，比較適合半馬、10K、5K等路跑距離。原PO提到，看到拖鞋可以跑馬拉松，還是覺得不可思議。

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貼文一出，不少人認出拖鞋的品牌就是「蚵技神速y拖」，紛紛留言分享穿拖鞋運動的好處，也有人說，已經紅到國外，「真的可以，只要你穿得習慣。透氣，不黑指甲」、「日本滿紅的，叫台灣拖鞋（台湾サンダル），雨天練跑不想濕鞋跑，有些人會拿這個代替」、「跑步的時候看到很多阿北穿，看起來都超專業跑超快」、

店員建議穿法 可加五趾櫗

還有人提到，曾遇到爬山健走也穿夾腳拖，「穿過他們家的涼鞋走平緩的登山步道，完全沒有不舒服」、「穿這家鞋，走全程白沙屯進香」、「我有一個山友也是夾腳拖爬北大武，一開始心裏想這個人是害群之馬，後來才發現是我眼界小了」。

此外，對於夾腳拖穿法，該品牌的店員也留言表示，如果沒有穿過路跑用夾腳拖，建議從慢走、快走先適應，再進階開始慢跑。他建議，加個五趾襪或兩趾襪，跑起來會比較舒服。

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