拖10年才知罹乳癌！醫揭乳房腫塊迷思：會動不代表沒事

〔記者許國楨／台中報導〕台中70歲廖姓婦人10年前洗澡時意外摸到乳房有個小腫塊，因觸感光滑又能移動，自認是纖維瘤，既沒檢查、也沒追蹤，直到近期腫塊不只變大，觸感也變得硬實明顯，廖婦才驚覺不對勁，趕緊到長安醫院求診，乳房超音波一掃，腫瘤直徑已達3公分，切片後更證實為「浸潤性乳管癌」。原以為只是小問題，最後竟成了最不願面對的結果，讓她後悔萬分。

診治的乳房外科醫師李育嘉指出，類似情況是門診中相當常見迷思，「好多患者都以為腫塊會移動、摸起來光滑就是良性，但這完全不能作為診斷依據。」任何「持續存在」或「逐漸變化」腫塊，都必須透過影像與必要切片確認，不能只靠手感判斷。

此外，李育嘉觀察到「乳癌年輕化」趨勢。門診中曾收治一位20多歲、無家族病史年輕女性確診乳癌，以為「沒有家族病史就不會得乳癌」，其實這是很常見誤解，現代人生活壓力大、作息不規律、飲食高油高糖、空氣污染等，都可能成為乳房健康潛在風險。

若影像懷疑為惡性，切片是確定診斷最關鍵步驟，該醫院目前採用「安可兒真空輔助乳房切片系統」微創切片，在超音波及乳房立體定位方式下精準取樣，手術約20至30分鐘、傷口極小多不需縫合，若為良性腫瘤，系統也可一次性完整切除，減少乳房變形並加速恢復，呼籲40歲以上女性應每1至2年接受乳房攝影檢查，若出現症狀或摸到腫塊，不分年齡都應立即就醫，才能在最早期就發現異常，爭取治療的黃金時間。

