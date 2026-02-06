拖2年終於離婚！《總理和我》男星掰了小14歲妻 公司：誤會已解開

李凡秀（右）再度恢復單身，與李允貞正式協議離婚。翻攝Dispatch

曾演過《真愛On Air》、《總理和我》等韓劇的56歲實力派演員李凡秀，他與小14歲的英文老師出身的翻譯李允貞的15年婚姻，終於在今（6日）劃下句點，正式協議離婚。

李凡秀第二段婚姻離婚收場

李凡秀與前妻李允貞早在2024年3月就傳出婚姻觸礁的消息，兩人歷經近兩年的離婚協商，終於取得共識，和平協議離婚。李凡秀的經紀公司Y1娛樂今發聲明證實，「李凡秀與李允貞經過充分協商後，已化解彼此間的誤會，並達成共識，未來將以孩子父母的身分彼此尊重、相互支持。」

經紀公司也表示所有與李凡秀先生相關的臆測性報導皆非事實，強調雙方的協議是在平和、圓滿的情況下完成。李允貞今也在IG發下手寫信，「結束約15年的婚姻生活後，已與李凡秀先生在圓滿協議下，完成協議離婚。」同步強調雙方已解開因婚姻期間缺乏溝通所累積的誤會，也盼外界能繼續給予演員李凡秀溫暖支持，未與前夫撕破臉。

李凡秀前妻手寫信發聲！以孩子父母身分彼此尊重、支持

李允貞在IG透露與李凡秀已解開彼此誤會，和平分手。翻攝IG@yoonj.lee

李凡秀曾帶著一雙兒女錄節目，還曾參與年末的KBS演藝大賞頒獎典禮。翻攝韓國經濟

1990年就拍電視劇出道的李凡秀，2003年曾與昔日同窗有過5個月的短命婚，2010年則與李允貞結婚，婚後育有14歲女兒素乙及11歲的兒子多乙，李凡秀還曾帶著兒女參與實境綜藝《超人回來了》，幸福公開育兒日常。



