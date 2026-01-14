一拖3年 鎮長批建設受阻

宜蘭縣第二行政中心在民國109年7月開工、預計112年1月完工，但工程卻一再延宕，今年中才有可能完工，引發地方不滿。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣第二行政中心原定民國112年1月完工，但工程延宕至今，使羅東鎮警政、戶政等機關進駐時程一再跳票。羅東鎮長吳秋齡直言，第二行政中心工程一延再延，不僅影響民眾洽公，也直接衝擊羅東鎮公所重建計畫，更拖累整個羅東市中心精華地段的發展。

宜蘭第二行政中心在109年7月開工時，當時吳秋齡擘畫未來羅東藍圖，雖然第二行政中心位於五結鄉，不過因鄰近羅東鎮，堪稱是進入羅東的門面，預計各機關進駐之後，羅東鎮將會更廣闊，未來要著手的就是鎮公所改建工程。未料第二行政中心不只因為新冠肺炎疫情而延宕，還因為縣府不給付承包商工程款，導致工程延宕超過3年之久，受害最深的當屬羅東鎮。

吳秋齡指出，原本羅東鎮公所計畫原地重建，臨時辦公室已選定水利大樓國稅局空間，設計規畫都已完成，卻因第二行政中心嚴重延宕的影響，相關時程被迫往後延，加上代表會刪除臨時搬遷與設置經費，導致整體重建案卡關。

吳秋齡鎮長2年任期將在年底屆滿，她感嘆說：「新的鎮長要發揮新的智慧，前提是縣府不能一直拖。」她忍不住抱怨指出，第二行政中心雖然可以整合各行政機關，但縣府規畫讓地方失望。

吳秋齡指出，依縣府構想，羅東戶政事務所將併入五結鄉，成為全宜蘭唯一沒有戶政機關的鄉鎮，「縣府說轉個彎就到了，但這對人口相對多數的鎮民而言，極不公平。」她強調，戶政事務所從出生、入學、結婚到死亡都必須使用，是基本公共服務，縣府從未在地方座談時正面討論這個問題。